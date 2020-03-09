Kimya Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Halil Erensu seçildi

Kimya Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyet ve mali raporlarımızın okunmasından sonra yapılan oylamada mali rapor oybirliği ile kabul edildi.

Ardından yapılan Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Halil Erensu yeniden Oda başkanı olarak seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Derviş Somuncuoğlu, İmren Aytaçoğlu, Gülsün Bektaş ve Cemre Keskin seçildi. Yedek yönetim kurulu üyeleri olarak Bengü Bozkaya-Schrotter ve Arif Alasya seçilmişlerdir. Denetleme Kurulu üyeleri ise geçen dönem olduğu gibi Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar oldu.



Genel Kurulda daha sonra, KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuşma yaparak, odanın ülkeye ve Birlik faaliyetlerine olan katkılarını anlattı.