banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106540
ALTIN
331.110
DOLAR
6.1396
STERLİN
8.0708
EURO
7.0256
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

Kimya Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Halil Erensu seçildi

Kimya Mühendisleri Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

Kimya Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Halil Erensu seçildi

Kimya Mühendisleri Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

09 Mart 2020 Pazartesi 07:22
Kimya Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Halil Erensu seçildi
banner337

Kimya Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyet ve mali raporlarımızın okunmasından sonra yapılan oylamada mali rapor oybirliği ile kabul edildi.
Ardından yapılan Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Halil Erensu yeniden Oda başkanı olarak seçildi. 
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Derviş Somuncuoğlu, İmren Aytaçoğlu, Gülsün Bektaş ve Cemre Keskin seçildi.  Yedek yönetim kurulu üyeleri olarak Bengü Bozkaya-Schrotter ve Arif Alasya seçilmişlerdir. Denetleme Kurulu üyeleri ise geçen dönem olduğu gibi Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar oldu.

banner317
Genel Kurulda daha sonra, KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuşma yaparak, odanın ülkeye ve Birlik faaliyetlerine olan katkılarını anlattı.

 

banner340
Son Güncelleme: 09.03.2020 10:34
Anahtar Kelimeler:
Halil ErensuKimya Mühendisleri Odası Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktükd “kadın Hakları Ve Yasalar” Konulu Panel Düzenliyor
Ktükd “kadın Hakları Ve Yasalar” Konulu Panel Düzenliyor
Devlet Piyangosu Büyük İkramiyesi 44068 Numaralı Bilete İsabet Etti
Devlet Piyangosu Büyük İkramiyesi 44068 Numaralı Bilete İsabet Etti
Demokrat Partiye Balıkesir Sındırgı Belediyesinden Ziyaret
Demokrat Partiye Balıkesir Sındırgı Belediyesinden Ziyaret
Ercan Havalimanı’nda “lefkoşa Kadın Sığınma Evi'ne Katkı Kampanyası
Ercan Havalimanı’nda “lefkoşa Kadın Sığınma Evi'ne Katkı Kampanyası"
Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı
Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı
Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni'' yapıldı
Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni'' yapıldı
DP Merkez Kadın Örgütü Aydın Denktaş anısına 578 fidan dikti
DP Merkez Kadın Örgütü Aydın Denktaş anısına 578 fidan dikti
Elif Lort kurtarılamadı
Elif Lort kurtarılamadı
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim