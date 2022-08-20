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Kimlik kartı harçları arttı

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:45
Kimlik kartı harçları arttı

Kimlik kartı harçlarında düzenlemeye gidildi. 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL, kayıp kimlik kartları için ise, kaç defa kaybedildiğine bağlı olarak artacak 456 TL ile 1152 TL arasında değişen harç ödenecek.

Yeni harçlar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemlerinde 19 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL harç ödenecek. evlenme, ayrılma ile soyadı, adres, meslek değişikliği gibi doğal nedenlerle kimlik kartı yenileme harcı ise 140 TL’den 224 TL’ye çıktı.

Yıpranma nedeniyle ilk kez yenileme harcı 140 TL’den 224 TL’ye; ikinci kez yenileme harcı 210 TL’den 336 TL’ye; üçüncü kez yenileme harcı 365 TL’den 548 TL’ye yükseldi.

Kayıp kimlik kartları için ise, ilk kez kayıp harcı 285TL’den 456 TL’ye; ikinci kez kayıp harcı 440 TL’den 704 TL’ye; üçüncü kez kayıp harcı 580 TL’den 928TL’ye ve dördüncü kez kayıp harcı 720 TL’den 1,152 TL’ye çıktı.

Kimlik kartlarının, ilgili daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç, yanlışlıklarının düzeltilmesinin istenmesi durumunda ödenecek harç ise 70 TL’den 112 TL’ye çıktı.

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Son Güncelleme: 20.08.2022 12:39
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