banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1189
ALTIN
487.694
DOLAR
7.9262
STERLİN
10.2845
EURO
9.2891
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Burun buruna bir seçim…
Burun buruna bir seçim…
banner376

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar  günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin  kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

16 Ekim 2020 Cuma 13:03
Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek
banner337
banner351

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin 33 numaralı duyurusu şöyle:

“18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2. tur  Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabilir.

1.    Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

banner341
2.    Polis kimlik kartı.
3.    Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
pasaportu.

4.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

 Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması  gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.     İlgililere duyurulur.”

        


 

banner360
Son Güncelleme: 16.10.2020 13:45
Anahtar Kelimeler:
Kktc Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS- ÖYAK işbirliğinde eğitime destek
KTOEÖS- ÖYAK işbirliğinde eğitime destek
Cumhurbaşkanı adayları BRT'ye konuk oluyor
Cumhurbaşkanı adayları BRT'ye konuk oluyor
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder:” Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor”
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder:” Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor”
Akıncı: “Ortak gücümüz olan irademiz sandıklara yansıyacak”
Akıncı: “Ortak gücümüz olan irademiz sandıklara yansıyacak”
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!
Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Maraş’a sahip çıkmak ne demek?
Maraş’a sahip çıkmak ne demek?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim