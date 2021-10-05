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Kimlik Dairesinde pozitif vaka!

05 Ekim 2021 Salı 16:15
Kimlik Dairesinde pozitif vaka!

BİR PERSONELİN POZİTİF ÇIKMASI NEDENİYLE ALINAN KARAR UYARINCA KİMLİK BAŞVURU BÖLÜMÜ KAPALI OLACAK ANCAK DAİRENİN DİĞER BÖLÜMLERİ AÇIK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü, bir personelin PCR testinin pozitif çıkması üzerine, Kimlik Başvuru Bölümünün bir hafta süreyle kapalı olacağını duyurdu.

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Daireden yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğümüzde yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 6 Ekim 2021 tarihinden itibaren Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir” denildi. 

Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü'nün kapalı olacağı dönemde, vatandaşların kimlik başvurularını ikamet ettikleri bölgelere en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapabilecekleri kaydedilen açıklamada, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün,  Kimlik Başvuru Bölümü dışında kalan tüm bölümler hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

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Son Güncelleme: 05.10.2021 16:47
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