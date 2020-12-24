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Kimisi can kimisi rant derdinde!

Sağlık Bakanlığı'nın PCR testleriyle ilgili 'bilinçli' tercihi vatandaşların testlere oldukça pahalıya ulaşmasına neden oluyor.. Kaliteli ve ucuz test talepleri ise görmezden geliniyor

24 Aralık 2020 Perşembe 22:08
Kimisi can kimisi rant derdinde!
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Corona virüs salgını sonrasında bu virüsün tespiti için kullanılan PCR testleri KKTC’de de yoğun olarak kullanılıyor.
İlk başlarda 200 TL’ye yapılan PCR testi şu sıralarda 75 TL’den vatandaşlara sunuluyor. Peki bu fiyat dengesizliğini oluşturan unsurlar neler?
SESKIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’nda bu testlerle ilgili çıkılan ihalelerde belirli adresler üzerinden alım yapılması fiyatların da pahalıya çıkmasına neden oluyor.

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2 dolara mal edilen PCR testlerinin 20 dolara alınması, vatandaşa da pahalıya sunulmasına neden oluyor.
Bu noktada bu testleri daha ucuza Sağlık Bakanlığı hizmetine sokmak isteyen bazı firmalar ise saf dışı bırakılıyor ve pahalı PCR kullanımı devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı elinden yürütülen bu operasyonun yarattığı huzursuzluğun Maliye Bakanlığı’na ulaştığı ve bu konuda büyük huzursuzluk yaşandığı öğrenildi.
Yeni Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un konudan haberdar olduğu ve ihaleleri gözden geçirdiği öğrenilirken, bu konuda yeni hükümetin tedbir alması bekleniyor.

Kaynak: SESKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
Corona virüsSağlık BakanlığıPCR TestMaliye Bakanı Dursun Oğuz
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