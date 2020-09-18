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Kiloluk uyuşturucu operasyonunda soruşturma devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Mehmet Alkış dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 14:23
Kiloluk uyuşturucu operasyonunda soruşturma devam ediyor
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(Evrim Kamalı/ Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Mehmet Alkış dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti.

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Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi.  Polis, söz konusu soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ve aranan başka şahıslar da olduğunu belirterek zanlı Mehmet Alkış’ın 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Mehmet Alkış’ın 4 gün,  poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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