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Kıller Queen Grubu Kanser Hastaları İçin Girne\'de Konser Verecek

ELDE EDİLECEK GELİR KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANACAK

Kıller Queen Grubu Kanser Hastaları İçin Girne\'de Konser Verecek

ELDE EDİLECEK GELİR KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANACAK

03 Eylül 2019 Salı 09:19
Kıller Queen Grubu Kanser Hastaları İçin Girne\'de Konser Verecek

ELDE EDİLECEK GELİR KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANACAK

Lefkoşa, 3 Eylül 19 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına dünyaca ünlü Killer Queen grubu 14 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek.

Konserden elde edilecek tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak, biletler Girne Belediyesi karşısındaki George Pub’tan satın alınabilecek.

Etkinlikle ilgili Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ve etkinliğin organizesine katkı koyan Laurance Floyd konuşma yaptı.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalarının sayısındaki artışa işaret ederek, iki günde, üç yeni vakanın derneğe başvurduğunu, yılda 500 kanser hastasının tedavi gördüğünü belirtti.

Kocaismail, yılda 500 hastanın devlet hastanesinde onkoloji bölümünde tedavi görmesinin sıkıntı yarattığını dile getirerek, hastaların devletin desteğiyle ülkedeki her hastanede tedavi görmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Kocaismail, “Devlet hastanesinde onkolojinin yatak kapasitesinin artırılmasıyla sorun çözülemez. Yığılmaların engellenmesiyle hata payı ortadan kalkar. Hastanın yoğun ve kalabalık ortamda tedavi alması hem hata payını artırır, hem de moral bozukluğuna yol açar” dedi.

Kanser hastalarının YDÜ Hastanesi yerine yurt dışına sevkinin durdurulması yönünde Sağlık Bakanlığı dahil tüm bakanları ziyaret ettiklerini söyleyen Kocaismail, “Kanser hastaları sevdiklerinin yanında, günübirlik hastaneye giderek gece evine döneceği tedavi şeklini tercih ederler, dünyaca ünlü hastanelere de gönderilse kanser hastası için en lüks tedavi kendi ülkesinde aldığı tedavidir. Bunu KKTC vatandaşları için de sağlayabilmeliyiz. Ziyaret ettiğimiz tüm bakanlara bunu aktardık” dedi.

“BAĞIŞ ÇAĞRISI”

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Uzun zamandan sonra geçmiş hükümet döneminden başlayarak bazı kanser ilaçlarının ülkeye gecikmeli geldiğini söyleyen Kocaismail, tomografi, MRI, mamografi gibi tetkikler için önem taşıyan cihazlardaki arızaların da ivedilikle giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Hastaların tetkik tarihlerinin geçmemesi için özelden hizmet almalarını sağlamak adına derneğin desteğe devam ettiğini belirten Kocaismail, bunun halkın giysi ve diğer bağışları ile başarıldığını ifade etti.

Kocaismail, giysi bağışlarının bu noktada gelir getirmesi açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, bağış yapan herkese teşekkür etti ve tüm halka bağış çağrısında bulundu.

“KONSERİN GELİRİ DERNEĞE GİDECEK”

Kocaismail, dünyaca ünlü Killer Queen grubunun dernek yararına 14 Eylül Cumartesi günü Girne Amfi Tiyatro’da konser vereceğini söyledi.

Grubun geçtiğimiz günlerde Fransa’da 30 bin seyirci önünde sahneye çıktığını söyleyen Kocaismail, 2 bin 200 bilet satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocaismail, konserin ana sponsorları KKTC Telsim, Lords Palace Otel, Creditwest Bankası, Girne Belediyesi’ne teşekkür etti.

FLOYD

Konserin organize edilmesine katkı koyan Laurance Floyd da, dünyada tanınan ve sevilen Killer Queen grubunun KKTC’de dernek yararına konser vereceğini, çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Floyd, grubu konsere ikna etmenin kolay olmadığını, kanser hastaları yararına yapılacak olması ve konserin yapılacağı mekanın güzelliğinin ikna etmekte etkili olduğunu söyledi.

 (GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı

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