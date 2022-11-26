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Kilitkaya köyüne yine ateş düştü

26 Kasım 2022 Cumartesi 10:52
Kilitkaya köyüne yine ateş düştü

Ergün Yahat 
Karpaz bölgesinin güzide köylerinden Kilitkaya köyünde son günlerde acı haberler hız kesmeden  gelmeye devam ediyor.Geçtigimiz gün köyün sevilen insanlarından Kamil Kömürcügil'in ölümünün acı haberi dinmeden bu kez yine köyün sevilen insanlarından İsmail Zabitler’in ölüm haberi ile bu sabaha uyanıldı .Ölumü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken 
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kilitkaya Köy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Tüm sevenlerine duyurulur.

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