Kilitkaya köyüne yine ateş düştü

Ergün Yahat

Karpaz bölgesinin güzide köylerinden Kilitkaya köyünde son günlerde acı haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor.Geçtigimiz gün köyün sevilen insanlarından Kamil Kömürcügil'in ölümünün acı haberi dinmeden bu kez yine köyün sevilen insanlarından İsmail Zabitler’in ölüm haberi ile bu sabaha uyanıldı .Ölumü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kilitkaya Köy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Tüm sevenlerine duyurulur.