“Kilit partiyiz…”

Muhalefette işbirliği rüzgarından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine merak edilen bir çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Arıklı, önümüzdeki dönemde siyasi dengeleri yerinden oynatabilecek görüşlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday fikrine soğuk baktıklarını, kendi adayları için aylardır hummalı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Arıklı, Denktaş’ın ‘muhalefette işbirliği önerisine’ de yeşil ışık yaktı.

YDP’nin yükselişte olan tek parti olduğunu iddia eden Arıklı, ‘CTP ile 2. Parti olma yolunda yarışıyoruz hedefimiz 1. Parti olmak’ dedi.

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

DEKTAŞ’IN ÖNERİSİNE SICAK BAKIYORUZ

Demokrat Parti (DP) Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın istifasının ardından gündeme taşıdığı ‘muhalefette işbirliği önerisine’ ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhan Arıklı, Serdar Denktaş’ın ‘muhalefetin işbirliği’ önerisine oldukça sıcak baktığını ifade etti.

Arıklı, “zaten DP ile Meclis çatısı altında bir platform oluşturma kararı aldık” dedi ve şöyle konuştu:

“Kendilerine hazırlamış olduğumuz bazı yasa önerilerini verdik. Katkı koymalarını istedik. Birlikte Mini Anayasa Değişiklik Paketi hazırlama kararı aldık. Bunu CTP ve TDP’nin de onayına sunacağız. Bu sebeple Muhalafetin dağınıklığının önlenmesi ve işbirliği yapması adına bu girişimi son derece önemli buluyoruz.“

İŞBİRLİKLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI

Muhalefet partilerinin işbirliği hazırlıklarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olduğuna dair siyasi kulislerdeki görüşler üzerine Arıklı, bu girişimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemeyeceğini vurguladı. CTP ( Cumhuriyetçi Türk Partisi)’nin Tufan Erhürmanı’ı aday göstereceğini ve son derece isabetli bir karar vermiş olacağını belirten Arıklı, Erhürman’ın oyunun partisinin çok önünde olduğunu iddia etti. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin de (TDP) Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini ifade eden Erhan Arıklı ,YDP olarak da biz partimizin yetkili kurullarının vermiş olduğu karar ile Cumhurbaşkanlığına kendi adayımızı gösterme kararı aldık dedi.

Arıklı şöyle konuştu:

DP de Sayın Denktaş henüz karar vermiş değil. Bu sebeple her koyunun kendi bacağından asılacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Meclis çatısı altında muhalefetin işbirliği birbirine karıştırılmamalı.

ÇATI ADAY FİKRİNE SOĞUK BAKIYORUZ

Sağda ortak aday beklentilerine karşı ise Genel Başkan Erhan Arıklı net konuştu. “Sağda ortak aday olmaz. Olursa ters teper.” dedi. Her partinin gücünü görmesi açısından kendi adayı ile ilk tura çıkması gerektiğini ifade eden Arıklı, “İkinci turda ise adayların performans ve profiline bakmalı. Çünkü siyasette 1+1 her zaman 2 etmez. Bazen 4 ettiği bazen de sadece 1 olarak kaldığı durumlar olur. Geçmişte buna benzer sayısız örnek var. Biz çatı aday fikrine soğuk bakıyoruz “dedi.

KENDİ ADAYIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliği olmaması senaryosu üzerine de Arıklı, YDP’nin bir yıl önce aldığı “parti Meclisinin kendi adayı ile yarışma” kararı hatırlattı ve şöyle koştu: “Bu kararını değiştirmesi için gerçekten olağanüstü bir durum olması gerekiyor. Biz seçimler için her türlü mutfak çalışmamızı yapıyoruz. Örgütlerimiz, İlçelerimiz ve Genel Sekreterimiz aylardan beri hummalı bir hazırlık içinde “dedi.

ERHÜRMAN’A SICAK BAKTIĞIMIZ DOĞRU AMA…

Cumhurbaşkanlığı seçimi hesapları sürerken seçimin 2. Tura kalması halinde geçmişte Tufan Erhütman’a destek verme ihtimalini Parti yetkili organlarına taşıyacak olan YDP’de ‘taban Tufan Erhürman’a sıcak bakıyor’ diyen Arıklı, Erhürman’ın 4 lü koalisyondan karlı çıkan tek isim olduğunu, herkesle çok sıcak ilişkiler kurduğunu söyledi.

Arıklı, bunların dışında YDP ‘nin federasyon düşüncesine de sıcak bakmadığını İki devletli bir görüşü savunduğunu hatırlattı. YDP’nin adayının 2. Tura kalma ihtimali çok yüksek olduğunu ifade eden Erhan Arıklı “Belki Tufan Hoca ile YDP’nin adayı rakip olur, zaten UBP deki bu dağınıklık ve kör döğüşü bu ihtimali kuvvetlendiriyor’ dedi.

İKİNCİ PARTİ OLMA YOLUNDA CTP İLE YARIŞIYORUZ

YDP’nin şu anda ikinci parti olma konusunda CTP ile yarıştığını iddia eden Erhan Arıklı, “önümüzdeki günlerde 1. Parti olmak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. UBP’nin bugünkü durumunda bir biz hala UBP yi 1. Parti olarak görüyorsak bu bizim beceriksizliğimizi gösterir.” dedi. Arıklı YDP’nin hedefinin de birkaç ay içerisinde tabanda ve tavanda yapacağı çalışmalarla 1. Parti olmak olduğunu kaydetti.

GÜNÜ KURTARIYOR AMA YARINLARI HARCIYORUZ

Ülkede yaşanan Ekonomik sıkıntılara da değinen Erhan Arıklı, Türkiye ile kaynak aktarımında yaşanan sıkıntıya yönelik şöyle konuştu:

“Sıkıntıların ana kaynağı verilen sözlerin tutulmaması ve atılan imzalara sadık kalınmamasıdır. Burada bir iç statüko bir düzen var. Bu statükonun payandaları var, bekçileri var. Bu statükodan görünüşte şikayet eden ama bu statükodan beslenen geniş bir çevre var. Kimse bu statükonun değişmesine samimi olarak sıcak bakmıyor. Siyasi partiler, sendikalar, Sivil toplum örgütleri, iş çevreleri vs. hepsi bu düzenden nemalanıyor. Bu sebeple bu düzeni değiştirmek istemiyorlar. Görünüşte herkes bu düzenden şikayetçi. Ama samimi değiller. YDP nin bu düzenle ve bu düzeni kuranlarla ciddi bir kavgası var. Herkesin artık geminin su aldığını anlaması lazım. Türkiye bu konuda aslında bizim yapmamız gereken şeyleri yapmamızı istiyor. Bunun karşılığında da yardım vaad ediyor. Ama biz bir şekilde bu yardımı koparıyor ama ev ödevimizi yapmıyoruz. Böylece düzeni aynen sürdürüyoruz. Günü kurtarıyor ama yarınları harcıyoruz. Ülkeye ve çocuklarımıza yazık ediyoruz.