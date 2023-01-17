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Kilit Operasyonu Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı

17 Ocak 2023 Salı 15:15
Kilit Operasyonu Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı

Güney Kıbrıs’tan araçla giriş yapan  ve tasarrufularında uyustrucu bulunan zanlılar  Kemal Saraç ve Beyza Emirzade tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen  Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Beyza Emirzade’nin tarasarrufunda 100 gram kokain olduğuna innaılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı  Beyza Emirzade’nin evinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın Aralık 2022 ayında Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığı uyuşturucu maddeler, tabanca ve canıl mermileri ithal ettiğini anlattı. Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, zanlı Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.   (Kamalı Haber)

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