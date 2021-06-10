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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, HP Genel Başkanı Özersay ve parti milletvekilleriyle görüştü

10 Haziran 2021 Perşembe 19:45
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, HP Genel Başkanı Özersay ve parti milletvekilleriyle görüştü
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KILIÇDAROĞLU: “MUHALEFETİN ÖNÜ AÇILMALI, BASKI VE OTORİTER BİR YAPI OLMAMALIDIR”
ÖZERSAY: “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve parti milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CTP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile Cumhuriyet Meclisi’nde görüştü. 
HP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ın sorunlarının çözümünün kendileri için de “önemli" olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın önemli bir siyasi partisi olarak Halkın Partisi, bu sorunları çözme konusunda ortaya koyduğunuz irade bizim de desteklediğimiz bir iradedir. Demokrasi geliştikçe, insanlar düşüncelerini özgürce ifade ettikçe hem KKTC’nin tanınırlığı hem de demokrasinin kökleşmesi açısından pek çok yarar getirecektir” dedi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “KKTC’yi yakından izliyoruz. Kıbrıs olayı bizim içim milli bir davadır. Amacımız KKTC’nin bağımsız, özgür ve huzur içinde yaşayacakları bir devlet olmasıdır” ifadesine de verildi.

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Açıklamada Kılıçdaroğlu’nun, “iktidar ve muhalefetin olduğu yerde demokrasilerden söz edilebileceğine” ve “muhalefetinin önünün açılması gerektiğine” vurgu yaparak, şunları söylediği kaydedildi:
“Anayasamız siyasi partileri, ‘siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır’ diye tanımlıyor, çok partili yaşam doğruların halk tarafından görülmesi açısından önemlidir. İktidar ve muhalefetin olduğu yerde demokrasiden söz edilebilir. Muhalefetin önünün açılması, baskının ve otoriter yapının olmaması lazım. Milli iradenin yargı tarafından temsil edilmesi, yasama-yürütme-yargı güçler ayrılığının olması lazım. Bu çerçevede KKTC dünya sahnesinde çok yeni olmakla beraber demokrasi konusunda önemli mesafeler almıştır.”
ÖZERSAY: “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”
HP Genel Başkanı Özersay da, “Halkın Partisi olarak Cumhuriyet Meclisi çatısı altında Kıbrıs Türkü’nün kalbinde çok önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını” söyledi.
Muhalefet partilerinin mevcudiyetinin demokrasi ve insan hakları açısından “son derece önemli” olduğunu belirten Özersay, şunları kaydetti:
“Bizler de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik ve demokratik bir cumhuriyeti benimsemiş bir siyasi parti olarak, CHP’yi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. KKTC çok zor dönemlerden geçiyor. Biz parti olarak, Türkiye’yle sağlıklı, dengeli, karşılıklı saygılı bir ilişkiyi önemsiyor, bunun için çaba harcıyoruz. Gerek Kıbrıs meselesi gerekse insan hakları ve vatandaşın daha iyi hizmet almasıyla ilgili olarak Türkiye’deki iktidar ve muhalefet partileriyle istişare halinde olmayı, sağlıklı ve doğru bilgiye dayalı bir ilişkiyi benimsiyoruz. Bu nedenle ziyaretiniz bizim için çok önemli. İstişarelerimizin çok faydalı olacağına inanıyoruz”.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 20:27
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