Kılıçdaroğlu: “Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar?”

“MARAŞ'IN TAMAMININ AÇILMASI LAZIM. NİYE SAHİLİ AÇIYORLAR? NİYE TAMAMINI AÇMIYORLAR?”

“MARAŞ'IN TAMAMINI AÇACAKLAR VE KKTC'NİN TANINMASI İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN BÜTÜN ÜLKELER NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNMASI LAZIM, BUNU YAPACAKLAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Maraş'ın sahil kısmının 46 yıl sonra yeniden açılmasıyla ilgili görüşü sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da KKTC'nin kardeş ülke olduğunu belirterek, KKTC'nin daha çok ülke tarafından tanınması ve soruna çözüm üretilmesinin, ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün olacağını söyledi.



