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Kılıçdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk koydu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk koydu.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:15
Kılıçdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk koydu
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Temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak saat 09.30’da Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu’nun anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarının yanında bulunan müzeyi gezdi ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret etmek üzere Anıttepe’den ayrıldı.
Kılıçdaroğlu, saat 10.00’da Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk koydu.

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Burada da anıta çelenk konmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
CHP Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 10.45’te ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. 

 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 10:21
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