banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376

Kılıç: “Maraş’ı tüm insanlığın faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini söyledi.

05 Mart 2021 Cuma 18:45
Kılıç: “Maraş’ı tüm insanlığın faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz”
banner337
banner391

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş’ın ziyarete açılan bölümünü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyete Maraş’ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette heyete Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

banner341
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, burada yaptığı açıklamada helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıç “Tüm Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Kılıç, kapalı Maraş’ın yeniden insanlığın hizmetine açılmasını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Maraş’ın açık olmasının KKTC’nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye’nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini  açıkça tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Kılıç, Maraş’ı tüm adadaki yaşayanların faydalanabileceği bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Kılıç, “İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır” dedi.

Dış İlişkiler Komisyonu heyeti bu gece yarısı KKTC’den ayrılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra  Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bulunuyor.

banner360
Son Güncelleme: 05.03.2021 20:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat
Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat
İşte Bakanlar Kurulu kararları
İşte Bakanlar Kurulu kararları
Araç devrildi
Araç devrildi
Covid desteği ödemeleri yapıldı
Covid desteği ödemeleri yapıldı
Restoranlar Perşembe günü açılıyor
Restoranlar Perşembe günü açılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Tatar-Borell görüşmesi tamamlandı
Tatar-Borell görüşmesi tamamlandı
Ruso, hızlı antijen testlerinin kullanıma girmesi gerektiğini belirtti
Ruso, hızlı antijen testlerinin kullanıma girmesi gerektiğini belirtti
LTB ekipleri dün 601 işyerini denetledi
LTB ekipleri dün 601 işyerini denetledi
İçişleri Bakanı Kutlu Evren yeni cezaevinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren yeni cezaevinde incelemelerde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim