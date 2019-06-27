Kikev Heyeti Bakan Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı ( KİKEV), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek taleplerini aktardı.

İşitme ve konuşma engellilerin yaşadığı sorunları Bakan Sucuoğlu’na ileten Vakıf Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işaret dili eğitimi verdiğini ve özellikle işitme engellilerin Çalışma Dairesinde iletişim problemleri yaşadığını kaydetti.

DOĞRU: “600 CİVARI KONUŞMA VE İŞİTME ENGELLİ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’de 600 civarında işitme ve konuşma engelli olduğunu açıklayan Doğru; kırsal kesimde yaşayan engellilere ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Tüm engelli örgütlerini eşit bir şekilde temsil edecek, eşit muamelede bulunacak, tek çatı altında toplayacak bir engelli biriminin kurulması gerektiğini önemle vurgulayan Doğru, karar mekanizmalarında söz hakkı talep ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisinde kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun yasal düzenlemelerin eksikliğine dikkat çeken Doğru, engellilere verilen sağlık kurulu raporlarındaki yönetmelikte 18 yaş kuruluna giren koklear implantlı işitme engellilerin engelli statüsünden çıkarıldığına işaret ederek bu kişilerin mağdur olduğunu ve yönetmelikte değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara kamu kurumlarında etkin hizmet verilmesi ve onlarla iletişim kurulabilmesi için; işaret dilini kullanan işitme engelli gençlerin kamuda istihdamının önemine vurgu yapan Doğru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan işaret dili bilen işitme engellilerin istihdamı için destek istedi.

SUCUOĞLU: “İSTİHDAM İÇİN ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİM”

Bakan Faiz Sucuoğlu da sağlık kurulu ile ilgili yönetmelikteki değişiklik için, Vakfın Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunmasının gerektiğini söyleyerek,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yönetmelikte değişiklik yapıldıktan sonra üzerlerine düşen görevi yapabileceklerini kaydetti.

Bakanlık olarak, Vakıf ile iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu, işitme engellilerin kamuda, özellikle engellilere hizmet veren Çalışma Dairesinde istihdam edilebilmesi için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

(RU/YIL)