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Kıfsad, Photographıc Socıety Of Amerıca Üyesi Oldu

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (TAK): Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD)  Dünyanın en büyük fotoğraf oluşumlarından biri olan Photographic Society of America (PSA) üyesi olmayı başardı. 1934 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen PSA,  60’dan fazla ülkeden bireysel ve dernek üyeliklerini bünyesinde barındırıyor. PSA, fotoğraf sanatını ve bilimini geliştirmeyi amaçlıyor.  

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:01
Kıfsad, Photographıc Socıety Of Amerıca Üyesi Oldu
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Lefkoşa, 28 Eylül 20 (TAK): Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD)  Dünyanın en büyük fotoğraf oluşumlarından biri olan Photographic Society of America (PSA) üyesi olmayı başardı. 1934 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen PSA,  60’dan fazla ülkeden bireysel ve dernek üyeliklerini bünyesinde barındırıyor. PSA, fotoğraf sanatını ve bilimini geliştirmeyi amaçlıyor.  

KIFSAD PSA üyeliği ile de üyelerine dünya çapında yarışma, ünvan kazanma ve ilgilendikleri fotoğraf sanatını geliştirmek için yeni bir imkan vermiş oldu. Dernek başkanı Özhan Özatay PSA’nın Kıbrıs temsilcisi Steven Stavri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kendisini derneğe davet edip bir sunum yaptırdıklarını ve üyelere PSA hakkında bilgi verildiklerini açıkladı. Özatay, daha sonra üyelik başvuru sürecinin başladığını belirtti.

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KIFSAD Başkanı Özhan Özatay PSA’dan gelen onayın ardından PSA web sitesinde KIFSAD’ın isminin Batı Avrupa ülke derneklerinin arasında yer almasından büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Özatay, çabalarının Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının ve Fotoğrafçılarının  dünya çapında tanınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

KIFSAD geçmiş yıllarda da dünyanın en büyük fotoğraf federasyonu olan ve UNESCO tarafından tanınan FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) üyeliği ile Kuzey Kıbrıs’ta bu unvanı taşıyan ilk dernek olmuştu.

(FG)

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