Kıbtes’ten İsrail şiddetine kınama

KIBTES yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ün tüm Müslümanların olduğuna vurgu yapılarak, “Son Amerika başkanı Trump'ın geçtiğimiz yıllarda Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararından sonra Filistin'de başlayan olayların sakinleşeceğini düşünmek bir hayaldir” denildi.

Açıklamada, Filistinli sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmaya devam edilmesinin, İsrail'in Kudüs'ün yasal statüsünü aşındırma amaçlı ardı arkası kesilmeyen girişimlerinin, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme faaliyetlerinin ve İsrail makamlarınca Filistinlilerin mülklerinin yıkılarak el konulmasının kınandı.

KIBTES’in Filistin'in haklı davasına olan desteğinin belirtildiği açıklamada, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının elzem olduğu vurgulandı.





