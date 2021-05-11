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Kıbtes’ten İsrail şiddetine kınama

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), İsrail'in Filistin’in çeşitli yerlerinde uyguladığı şiddeti kınadı.  

11 Mayıs 2021 Salı 14:45
Kıbtes’ten İsrail şiddetine kınama
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KIBTES yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ün tüm Müslümanların olduğuna vurgu yapılarak, “Son Amerika başkanı Trump'ın geçtiğimiz yıllarda Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararından sonra Filistin'de başlayan olayların sakinleşeceğini düşünmek bir hayaldir” denildi.
Açıklamada, Filistinli sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmaya devam edilmesinin, İsrail'in Kudüs'ün yasal statüsünü aşındırma amaçlı ardı arkası kesilmeyen girişimlerinin, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme faaliyetlerinin ve İsrail makamlarınca Filistinlilerin mülklerinin yıkılarak el konulmasının kınandı.
KIBTES’in Filistin'in haklı davasına olan desteğinin belirtildiği açıklamada, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının elzem olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, “KIBTES, Ortadoğu’daki bu sancılı süreçlerin Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamında neden ısrar ettiğinin de en açık göstergelerinden biri olduğunu kamuoyuyla paylaşmakta; toplumumuzun önderleri olan aydın öğretmenlerimizi de özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları bağlamında Filistin halkının yanında durmaya davet etmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 15:36
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