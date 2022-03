KIBTES tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, hayatlarının her anında, her konuda ve her zaman kadınların desteğini gördüklerini kaydetti ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.