KIBTES, sendikal platformdaki bazı sendikaların yarın yapacağı eylemi eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikaların yarın yapacağı eylemin “ülkede kaos ortamı yaratarak öğrencilerin eğitim hakkını gasp ettiğini” öne sürdü.

Grev ve eylem kararının zamanlamasının “manidar” bulduğunu da kaydeden Turgut, “Sorumluluğunun bilincinde olan öğretmenlerin seçim atmosferi sürecine malzeme yapılmasını ve eyleme katılma konusunda öğretmenlere baskı yapılmasını” kabul etmediklerini söyledi.