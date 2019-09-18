Kıbtes Eğitimde Var Olan Eksklikler Ve Yanlışlar İçin İlgilileri Göreve Davet Etti

Lefkoşa, 18 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eğitimde var olan eksiklik ve yanlışlar için tüm ilgilileri göreve davet etti.

Sendika Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, öğretmen eksikliklerinin kronik hale geldiğini kaydetti ve öğretmen eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmen ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi, sınav-atama işlemlerinin ise öğretim yılı başlamadan evvel sonlandırılması gerektiğini dile getiren Turgut, bütün okullarımızda tam gün eğitime bir an önce geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmen ihtiyaçları, nakilleri ve buna bağlı olarak yapılan başvuru ve enformasyon işlerinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkisiyle yürütülmesi gerektiği görüşünü de ifade eden Turgut, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu işleri profesyonel bir şekilde takip edebilecek personel yönünden güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Barışçıl dilin sadece iki toplumlu Türk-Rum etkinlikleriyle sınırlı kalmaması, Anavatan Türkiye gençleri ile Kıbrıs Türk gencinin bir araya geldiği ve kaynaştığı ortamlarda da sergilenmesi gerektiğini kaydeden Turgut, özetle şu görüşlerini ifade etti:

“Okul kantinleri çocukların, dengeli ve sağlıklı besleneceği hale getirilmeli; -TC - KKTC işbirliğinde hizmet içi eğitimlerin sayısı artırılmalı, ekonomik gücü azalan öğretmenler maddi yönden güçlendirilmeli; özellikle ilkokul ders kitapları ideolojik değil, akademik ve bilimsel komisyonlar aracılığıyla yeniden yazılmalıdır.”

(ÖZ/HA)