KIBTES: “Dava tereddütsüz savunulacak”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “Kıbrıs Türkü’nün davasının bu topraklarda 1571 yılında başladığını; bu davanın 1974 ve 1983 tarihli dönüm noktalarında Türkiye Cumhuriyeti devletinin desteğiyle hür bir şekilde dün olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz savunulacağını” belirtti.

KIBTES’ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın demecinin, bağımsız olay ve olgular arasında mantıksız bir ilgi kurduğunun ve çarpık bir tarih tasavvurunun göstergesi olduğu savunuldu.

Akıncı’nın Türkiye karşıtlığı üzerine bina etmek istediği öne sürülen siyaset anlayışının Kıbrıs Türkü’nün iradesini yansıtmadığı iddia edilen KIBTES açıklamasında “Bu söylemlerin Kıbrıs Türkü’nün Anadolu halkı ile kurduğu yaklaşık 500 yıllık samimi, karşılıksız ilişkilere zarar vermeyeceğini biliyoruz” denildi.