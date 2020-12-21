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KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:04
KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”
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KIBTES: “BU TOPRAKLAR İÇİN CANLARINI FEDÂ EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası  (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesinde varoluşunun, asla unutulmaması gereken bedellerin ödenmesi ile mümkün olduğunu; bu bedelin, üzerinde özgürce yaşanan toprakları vatan kılan aziz şehitlerin kanları olduğunu söyledi. 

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Turgut, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, her karışını aziz şehit kanlarının suladığı bu bereketli vatanı korumak ve kollamanın her Kıbrıs Türk gencinin varlık sebebi olduğunu kaydetti. 
“Gelecek nesillere bir barış ve huzur adası bırakmak istiyorsak, güçlü tarih şuuru ile geleceğe yürümeli ve geçmişimizden olumlu dersler çıkarmalıyız” diyen Turgut, 21 Aralık haftasında canı pahasına toplumsal direniş savaşı veren tüm şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti. 

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