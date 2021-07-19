KIBTES: “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mız ve Kurban Bayramı’mız kutlu olsun”

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında özgür bir yaşama kavuştuğu gün olduğunu belirten Turgut, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde özgürlüğümüzün ve geleceğimizin teminatının en az devletimizin varlığı kadar önemli olan eğitim hamlelerinden geçtiğini bilerek; millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zaferin olmayacağının altını çiziyoruz” dedi.

Şehitleri rahmetle, var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle anan Turgut, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve gazilere şükranlarını sundu.



Turgut ayrıca, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı da kutladı.