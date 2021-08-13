KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrikte enterkonnekte sistem bulunduğunu hatırlatarak “İhtiyaç duyulması halinde, zaman zaman iki taraf arasında elektrik alışverişi olur” dedi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Büyükyılmaz, dün Güney Kıbrıs’tan enerji alınmasına ihtiyaç duyulmadığını ancak bugün alınabileceğini belirtti.

Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bugünlerde elektrik ihtiyacının 343 megavata çıktığını kaydeden Büyükyılmaz, Teknecik Santrali’nin 200 megavat, AKSA Santrali’nin ise 143 megavat enerji ürettiğini bildirdi.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, güneydeki santralin patladığı dönemde KKTC’nin 70 megavat enerji verdiğini kaydederek ayrıca her iki tarafın santrallarını bakıma aldığı dönemlerde birbirlerine sundukları aylık plan uyarınca karşı taraftan elektrik alındığını anlattı.

ELEKTRİK MAHSUPLAŞMAYLA ALINIYOR

Büyükyılmaz, elektrik alışverişlerinin maddi karşılıkla değil mahsuplaşmayla yapıldığını da açıkladı.

KKTC’de elektrik üretiminde bir süredir yaşanan sorunlar dün Başbakanlık’ta Başbakan Ersan Saner başkanlığında yapılan toplantıda ele alınmış, Başbakan Saner KIBTEK’in üretime devam için ihtiyaç duyduğu yakıtın en geç Çarşamba sabahı ülkeye geleceğini açıklamıştı. Saner, 12 bin ton fuel-oil geleceğini bildirmişti. Saner, dün itibarıyla kurumun 4 bin 899 ton fuel oil bulunduğunu bunun yanında arzın karşılanabilmesi için AKSA’dan da 3 bin tonluk yakıtın 5 gün içerisinde Teknecik’teki santrale taşınmasının planlandığını da açıklamıştı.

Öte yandan KIBTEK dün üretim yetersizliği nedeniyle dün ülke genelinde 14.00-22.00 saatleri arasında, birer saatlik dönüşümlü kesintilere gitmişti.