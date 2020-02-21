KIBTEK'te skandal!

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

34 yıllık KIBTEK çalışanı Koşar, kurumda yaşadığı sözlü hakaretleri Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a şikayet etti.

Şaziye Koşar, şikayet yazısında Genel Müdür Dargın’ın KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ve kendisine ağza alınmayacak şekilde küfrettiğini iddia ediyor.

Yönetim Kurulu toplantılarına kadar sıçrayan sövmeli hitapların kurum içi disiplinsizliği açıkça gözler önüne serildiği şikayet dilekçesinde Şaziye Koşar önlem alınmaması halinde hukuki yollara başvuracağını ifade ediyor.

Bakan Taçoy ve Başbakan Ersin Tatar’ın kurumda yaşanan bu laçkalık ve disiplinsizlik hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu…

İşte KIBTEK İdari personeli Şube Amiri Şaziye Koşar’ın söz konusu şikayet dilekçesi: