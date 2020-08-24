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KIBTEK: “Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde arıza meydana geldi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün “Mağusa 2 Trafo Merkez”inde arıza meydana geldiğini bildirdi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
KIBTEK: “Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde arıza meydana geldi”
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Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, arıza nedeniyle yarın sabah 06.00’ya kadar Mağusa’nın büyük bir bölümünde yaklaşık bir saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacak.

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Buna göre, Sosyal Konutlar, Kali Land, yeni Lefkoşa çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis Yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar, DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgelerine yaklaşık olarak Salı sabahı saat 06.00’ya kadar dönüşümlü olarak her bölge için yaklaşık bir saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:17
Anahtar Kelimeler:
Mağusa 2 Trafo Merkezinde ArızaKIBTEK
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