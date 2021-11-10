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Kibrit: “Sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını bekliyoruz”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yeni bütçe görüşmelerinde sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını beklediklerini kaydetti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 17:15
Kibrit: “Sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını bekliyoruz”

Kibrit, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na hitaben yazdığı ve kamuoyuyla da paylaştığı yazıda, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanan ve halkı derinden etkileyen pandemi kaynaklı sağlık ve ekonomi alanında yaşanan sıkıntıların, engelli bireyler ve kronik hastalığı olanları da derinden etkilediğini kaydetti.

Günay Kibrit, özellikle bütçe yetersizliği nedeniyle iki yıldır tam anlamı ile sonuçlandırılamayan ilaç ve tıbbi malzeme ihaleleri veya kısıtlı alınan ilaç ve malzeme nedeniyle üyelerinin birçoğunun evlerinde kapalı kalmak zorunda kaldığını belirtti.  

“İLAÇ KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILAR DEVAM EDİYOR”

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Bu eksiklikleri dile getirmek amacıyla Eylül 2021 tarihinde Sağlık Dernekleri Platformu olarak halkla birlikte eylem yaparak, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştıklarını hatırlatan Kibrit, geçen sürede bir miktar tıbbi malzeme alınmasına rağmen ilaç konusunda yaşanan sıkıntıların aynı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kibrit, yeni bütçenin görüşülmeye başlanacağı önümüzdeki günlerde, ilgili komitede bulunan tüm siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinden, hükümetten ve Meclis’ten sağlığa ayrılan bütçenin tüm bu yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, artırılmasını beklediklerini kaydetti.

Günay Kibrit, “Toplumun tamamına hak ettikleri şekilde çağdaş, sürdürülebilir ve adil bir sağlık alt yapısı ile sistemine kavuşturulması için üstlendikleri sorumluluğu yerine getirmelerini, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı olarak sizlerin de bu konuda cesaretlendirici ve teşvik edici bir tutum sergilemeniz için gerekenlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 10.11.2021 17:29
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