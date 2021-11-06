KıbrısYEDAM 104 merkezin açılış törenine katıldı

Dernekten verilen bilgiye göre, KıbrısYEDAM dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 104 merkezin açılışı için düzenlenen törene, video konferans yöntemiyle katıldı.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi (KıbrısYEDAM), Türkiye’de yeni Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılış törenine katıldı.
Dernekten verilen bilgiye göre, KıbrısYEDAM dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 104 merkezin açılışı için düzenlenen törene, video konferans yöntemiyle katıldı.