Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, Halil Karapaşaoğlu’nun Dosyasının Aihm’de İşleme Konulduğunu Açıkladı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.
(DOĞ/GÜL)
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.
(DOĞ/GÜL)