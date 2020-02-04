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Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, Halil Karapaşaoğlu’nun Dosyasının Aihm’de İşleme Konulduğunu Açıkladı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, Halil Karapaşaoğlu’nun Dosyasının Aihm’de İşleme Konulduğunu Açıkladı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.

04 Şubat 2020 Salı 08:56
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, Halil Karapaşaoğlu’nun Dosyasının Aihm’de İşleme Konulduğunu Açıkladı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.

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İnisiyatiften yapılan açıklamada “AİHM, 10 Ocak 2020 tarihinde yazdığı yazıda dosyanın işleme konulduğu bilgisini verdi. Karapaşaoğlu’nun dava dosyasının da 40627/19 olduğu adı geçen mektupta belirtildi” denildi.

(DOĞ/GÜL)

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:41
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