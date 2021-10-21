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Kıbrıs’ta ilk kuş kampı yapıldı

Ortadoğu Ornitoloji Derneği (OSME) Gençlik Gelişim Fonu sponsorluğunda Kıbrıs’taki ilk kuş kampı, Step Out Cyprus’tan 22 Kıbrıslı Türk, Birdlife Sweden’dan 3 tecrübeli kuş izlemcisinin katılımıyla yapıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 10:15
Kıbrıs’ta ilk kuş kampı yapıldı

KUŞKOR’dan verilen bilgiye göre, KUŞKOR geziyi organize etti ve katılımcıları kuşlar ve doğa ile ilgili bilgilendirildi. 2020 baharında iki toplumlu planlanan etkinlik, COVID-19 salgını nedeniyle iki kez iptal edildi ve organizasyonun partneri olan Birdlife Cyprus ve Kıbrıslı Rum gençler pandemi nedeniyle organizasyona katılamadı.

Tatlısu kamp alanının yakınına ince ağ kurularak, gün içerisinde 47 pulya, 3 küçük akgerdanlı ötleğen, 2 maskeli ötleğen, 2 kızılkuyruk, 1 söğüt bülbülü ve 1 kızılgerdan halkalandı. Kampta endemik tür Kıbrıs ishakkuşu da görüldü. 

Geçtiğimiz Cumartesi grup Apostolos Andreas Burnu’nun etrafında dolaştıktan sonra gemiyle denize açılarak Kleides adasını ve tehlike altındaki martı ve tepeli karabatak nüfusunun korunması için KUŞKOR tarafından yapılan çalışmaları gözlemledi. Ayrıca genç çevreciler burunda kızılkuyruk, taşkuşu, çayır taşkuşu, Kıbrıs kuyrukkakanı, gök doğan, erguvani balıkçıl, kızıl sırtlı örümcekkuşu ve kızıl şahin gibi kuşları gözlemle fırsatı buldu.

Pazar günü Kukla Sulak Alanı’nı ziyaret eden grup, bu bölgede sulak alanların iyileştirilmesinde KUŞKOR etkisini yerinde gözlemle şansı buldu. Ayrıca bölgeye yerleştirilen kuş gözlem kulesinden toplam 55 kuş kaydı yapıldı.

SNAPE: “HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR”

Ornitolojist Robin Snape gençlerin güneş doğmadan kalkıp, halkalamaya yardım ederek gösterdikleri dayanıklılıktan son derece etkilendiğini ve özenli bir şekilde çalışan gençlerin gün boyunca kuş görmeye devam etmek istediklerini, Step Out Programının harika bir iş çıkardığını ve katılımcıların çok şanslı olduğunu belirtti.

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Kamp boyunca yapılan grup tartışmaları, gençlerin kuşlara ve habitatlarına yönelik tehditler hakkındaki bilgilerini artırmanın yanı sıra, ekoloji ve çevre korumayla ilgili yeni kavramlarla tanışmalarına da olanak sağladı. 

HÜSEYİNOĞLU

Step Out Cyprus kurucusu Haşmet Hüseyinoğlu kampın son derece başarılı olduğunu, KUŞKOR ve Birdlife Sweden’ın çok değerli katkılarının olduğunu, gençlerin çok mutlu olduğunu ve kampın gelecek yıllarda iki toplumlu olarak devam etmesini umduğunu belirtti.

BETON

KUŞKOR Yönetim Kurulu Başkanı Damla Beton da kampın gençler için olduğu kadar kendileri için de inanılmaz bir eğitim fırsatı olduğunu belirterek “KUŞKOR olarak biz de gençlerle birlikte yapılan çevre koruma aktivitelerinin, nasıl olması konuşunda çok şey öğrendik” dedi.

Beton, “Üç İsveçli kuş doğa koruyucusunun katıldığı kamp ve halkalamanın gençler için unutulmaz olduğu kadar geleceğin çevrecilerinin bugünden yetişmeye başlaması açısından da çok önemli olduğunu” belirtti.

Beton ayrıca, KUŞKOR uzmanlarına çalışmayı yapma izni verdiği için Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 10:49
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