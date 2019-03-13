Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101697
ALTIN
229.670
DOLAR
5.4601
STERLİN
7.1906
EURO
6.1698
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI ANBEAN KAYDETTİ
Uyuşturucu sattığı ileri sürülüyor
UYUŞTURUCU SATTIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Bebek , 4 yıl hapis yatacak
BEBEK, 4 YIL HAPİS YATACAK
Fuat Oktay KKTC’de
FUAT OKTAY KKTC’DE
banner307
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

Kıbrıs’ta dünya için iki yeni örümcek türü keşfedildi

Kıbrıs’ta dünya için iki yeni örümcek türü keşfedildi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:53
Kıbrıs’ta dünya için iki yeni örümcek türü keşfedildi

Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 5” hibe programı kapsamında finanse edilen ve Mağara Meraklıları Derneği tarafından yürütülen Girne Dağları Mağaraları: “Eğitim, Araştırma ve Koruma” isimli proje kapsamında araştırmacılar, Beşparmak Dağları üzerinde bulunan mağaralarda sürdürdükleri araştırmalar sırasında Kıbrıs adasından, dünya için yeni iki örümcek türü keşfetti.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Merkezi Zooloji Koleksiyonu Küratörü ve Araştırma Gurubu üyesi, Biyolog Kadir Boğaç Kunt’un verdiği bilgilere göre, Örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının bir takımı olan “Örümcekler (Araneae)” günümüzde 117 familyaya ait 4127 cins ve 48085 türle temsil ediliyor.

Örümcek türleri, titizlikle yürütülen bu arazi çalışmaları kapsamında Beşparmak Dağları’nda yeralan Beşparmak Mağarası ile Kalavaç Köyünde konumlu Saray Mağarası’ndan tespit edildi.

Beşparmak Mağarası’ndaki tür Dysderocrateskibrisensis, Saray Mağarasındaki tür ise Harpacteakalavachiana olarak isimlendirildi.

Bu keşif 18 Şubat itibarıyla Dünyaca ünlü Zookeys dergisinde yayınlandı.

Kadir Boğaç Kunt yeni örümcek türleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Dysderocrates cinsi Örümcekgillerin Dysderidae familyasına mensup olup, Dünya genelinde tamamı Akdeniz havzasında dağılım göstermekte olan 7 tür ile temsil edilmektedir. Bizim Beşparmak Mağarası’ndan topladığımız örümcek örneğini Dysderocrates cinsine dahil etme nedenimiz öncelikle örneğin mensubu olduğu familyanın diğer bireylerine nazaran daha iri olması, keliserlerindeki üç adet kuvvetli dişin varlığı ve bacaklarındaki segmentlerde bazı özel konumlu dikenlerin bulunmasıydı.
Ayrıca bu cinse ait hiçbir türün daha evvelden Kıbrıs adasından kaydı bulunmamaktaydı. D. kibrisensis, Kıbrıs adasına endemik olmasının yanında aynı zamanda adadan bu cinse dair bildirilen ilk örümcek türüdür. Her ne kadar her iki tür de mağaralardan toplanmış olsalar da bunlardan H. kalavachiana türünün gözlerinin, cinsin dış ortamda yaşayan diğer türlerine kıyasla daha küçük olması mağara yaşamına uyum sağlamış bir örümcek türü olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca H. kalavachiana’nın bu uyumunun bir başka göstergesi de renginde bariz bir açılmanın olmasıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs örümcek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Bağlıköy şehitleri anıldı
Bağlıköy şehitleri anıldı
KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”
KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”
İrsen Küçük defnedildi
İrsen Küçük defnedildi
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim