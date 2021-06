“Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm gerek”

TATAR: “GENÇLERLE BİRLİKTE DAVAMIZ DAHA DA GÜÇLENİR. GENÇLERİMİZE MİLLİ BİLİNCİ AŞILAMAK VE YAŞANANLARI ANLATMAK FEVKALADE ÖNEMLİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle çevrim içi görüşerek, Gençlik Meclisi Siyaset Okulu’nun dönem sonu dersine katıldı ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, pandemi sonrası Üsküdar’ı ziyaret etme arzusunu dile getirerek, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ziyaret ederek temaslarda bulunan biri olduğunu lakin yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle Türkiye’deki yetkililerle çevrimiçi bağlantılar üzerinden temaslarına devam ettiğini kaydetti.

“KIBRIS, GİRİT VE RODOS GİBİ OLMAMIŞTIR”

Tatar, İstanbul’da yaşadığı yıllarda, Ortaköy’de oturduğu dairesinden her gün Üsküdar’ı izlediğini belirterek, Türkiye’de çalıştığı yıllarda yaşadığı deneyimlere ve biriktirdiği dostluklara vurgu yaptı ve İstanbul’un yaşamında yer ettiği önemin altını çizdi.

Dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu yad ederek 1960 Antlaşması’yla Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin garantörlüğüne kavuştuğunu söyleyen Tatar, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı sayesinde Kıbrıs’ın Yunan adası olmasının önüne geçildiğini vurgulayarak “Kıbrıs son kaleydi. Bu sayede Kıbrıs, Girit ve Rodos gibi olmamıştır. Bu sayede, hayalleri olan Büyük Yunanistan’ın yaratılmasına geçit vermedik” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı Mutlu Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir operasyon ve siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE VE KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ALANDA GÜÇLENDİ”

Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili haklarına, mavi vatan ve hava sahasındaki egemenlik haklarına sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’yle gönül ve kader birliği içerisinde kopmaz bir birlikteliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğini vurguladı.

“KIBRIS’TA ARTIK EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM GEREK”

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti

Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve bekasının Türkiye’yle iyi ilişkiler kurulmasından geçtiğini vurguladı.



Tatar, Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunularak dünyaya anlatılmasının KKTC-TC ilişkilerini bir başka boyuta taşıdığını ifade etti.Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen haklara sahip olduğunu ve kendi kendini yönetme hakkından asla vazgeçmeyeceğine dikkat çekerek, “Gençlerle birlikte davamız daha da güçlenir. Gençlerimize milli bilinci aşılamak ve yaşananları anlatmak fevkalade önemlidir” şeklinde konuşan Tatar, bu bağlamda, Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle çevrimiçi bağlantıda bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunmaktan duyduğu mutluluğun altını çizdi.“DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”KKTC’nin sahil şeritleri hasebiyle Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarından vazgeçemeyeceğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımında Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hakimiyetinin Türkiye ve Libya arasında yapılan antlaşma ile daha da güçlendiğine vurgu yaptı.Tatar, hava sahasındaki egemenlik haklarının ülkenin güvenliği ve bölgedeki Türk-Yunan dengesi için önemli olduğunu kaydetti.“RADİKAL AKIMLAR AĞIRLIK KAZANDI… BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”Rum tarafındaki radikal akımların da ağırlık kazandığını vurgulayan Tatar, Rum tarafındaki milliyetçi eğitim sistemi nedeniyle, özellikle gençler tarafından bu radikal akımlara daha fazla destek verildiğine işaret etti.Güney’deki seçimlerin sonucunda Yunan hayranlığı ve EOKA zihniyetinin yeniden canlandığının gözlemlendiğini kaydeden Tatar, tüm bu değerlendirmeler ışığında egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün ne kadar gerçekçi olduğunun bir kere daha ortaya çıktığının altını çizerek Kıbrıs Rum tarafının amacının Kıbrıslı Türkleri boyundurukları altına almak olduğuna dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Tatar “Biz bu oyuna gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu.“ÖNÜMÜZ BUNDAN SONRA DAHA AÇIK OLACAKTIR”Türkiye dışında birçok Türki ve Müslüman ülkelerle geliştirilen kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere değinen Tatar, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.Tatar, “Önümüz bundan sonra daha açık olacaktır. Yeter ki haklarımıza, devletimize ve geleceğimize sahip çıkalım” diye konuştu.Direkt uçuşun önem ve gerekliliğine dikkat çeken Tatar, KKTC’nin birçok alandaki gelişiminin, direkt uçuşların da başlamasıyla bir cazibe unsuru olacağına işaret etti.