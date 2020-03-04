International Academic Assossiation on Planning, Law and Property Rights (PLPR) tarafından düzenlenen 14’üncü yıllık konferansı, Çek Cumhuriyeti’nin Usti nad Labem şehrinde bulunan, Jan Evangelista Purkyně Üniversitesi’nin (UJEP) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Alanında araştırma yapmak için akademik bir akran grubu olarak hizmet veren, hukukun üstünlüğü altındaki bu yeni araçlar, daha verimli ve adil planlama için nasıl kullanılabilir?, mevcut eğilimlere ve zorluklara daha iyi yanıt vermek için daha geleneksel araçlar nasıl uyarlanabilir?, sosyal ve çevresel adalet yoluyla araziyi nasıl daha iyi kullanabiliriz? konu başlıklarının içeriğini ve özellikle hukuk ve planlama arasındaki ilişkiyi araştıran, çeşitli ülkelerdeki insanları bir araya getirerek, iyi bir akademik değişim için gerekli olan iyi bir akran grubu yaratma hedefinde olan PLPR’ın, 14’üncüsünü gerçekleştirdiği konferansında, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu da, “Kıbrıs’ta Arazi ve Mülkiyet Kaydı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu sunumunda, Ada’nın 1974'te ayrılmasından sonra, mülkiyet ve mülkiyet hakları, özellikle de adanın yeniden birleşme çabalarıyla, tartışmalı bir konu olduğunu belirtti. 1974'ten bu yana, Türk azınlık ve göçmen nüfusunun çoğunluğunun, aslen Kıbrıslı Rumların sahip olduğu araziyi büyük ölçüde geliştirmekte olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, gurbetçilerin çoğunluğu, satın alınan mülklerin veya gelişmiş mülklerin Kıbrıs Türk Hükümeti’nin yoğun bürokratik nedenlerle, mülkleri için tapu almada ertelendiğini belirtti.

Doç. Dr. Yapıcıoğlu, “Sonuç olarak, birleşme veya yasal işlem durumunda mülklerini kaybetmekten korkuyorlar. Yeterince işlemeyen eski arazi kayıt sistemi ve arazi gelişiminin hızlandırılması, kaçınılmaz olarak mülkün veya arazinin sahibi konusunda gelecekteki çatışmalara neden olacaktır. Arazi kayıt sistemlerinin kurulması maliyetlidir ve bu tür bir sistemin yakın gelecekte Kıbrıs'ta kurulması muhtemel değildir.

Kıbrıs sorununda olası bir çözümde arazi kullanımının yanı sıra gayrimenkul yabancı yatırımlarının kaydedilmesi, değişmez bir hizmet veri tabanı olarak yeni blockchain teknolojilerine güvenmek, böylece nihai bir çözüme kadar bu geçiş döneminde göçmen arazi geliştiricilerine geçici bir rahatlama sağlamada yardımcı olacaktır” dedi.

“1974 sonrasında ortaya çıkan mülkiyet sorunu, çözümü etkileyen en önemli faktördür” diyen Doç. Dr. Yapıcıoğlu, sunumunda da bu sorunu nasıl farklı bir yönde irdeleyebilir ve çözüme katkı sağlayabileceğini ele aldı.

Yapıcıoğlu, arazilerdeki tapu bilgilerindeki kirliliğin nasıl giderileceği, arazinin gerçek sahibinin kim olduğu gibi sorulara nasıl çözüm yolları bulunabileceğini ele aldığı sunumunda, soruların akılcı ve yapıcı çözümleri üzerinde bir sunum gerçekleştirdi.

ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu, 14’üncü PLPR Konferansı’nda, “Kıbrıs’ta Arazi ve Mülkiyet Kaydı” başlıklı sunumunun ardından, Thessaly Üniversitesi’nden Prof. Konstantino Lalenis ile ortak bir de sunum gerçekleştirdi.

Ortak sunumda, günümüzde, mimari mirasın öneminin tanınması, binalardaki mimari müdahaleleri, kentsel tasarımı ve çevre alanların yenilenmesini birleştiren bir kentsel dönüşüm projesi ve uygun kullanımlar için yatırım çıkarlarını araştıran bir iş planı, ekonomik planın uygulanabilirliği ve finans kaynakları ele alındı.

ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ile Prof. Konstantino Lalenis’in ortak gerçekleştirdikleri sunumda ayrıca, tarihi değeri olmadığı düşünülen ancak eski binaların ve terkedilen binaların önemini vurgulayan ortak sunumda, bu binaları topluma geri kazandırabilme yönünde fikirler, çözümler ve öneriler üzerinde duruldu.