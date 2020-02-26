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Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Siyasi Partilere Yönelik Toplantıda Kamuoyu Anketleri Hakkında Bilgi Verildi

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin katıldığını ara bölgedeki toplantıda, Birleşmiş Milletler tarafından her iki tarafta yapılan gelecekle ilgili kamuoyu anketleri hakkında bilgi verildi.

Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Siyasi Partilere Yönelik Toplantıda Kamuoyu Anketleri Hakkında Bilgi Verildi

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin katıldığını ara bölgedeki toplantıda, Birleşmiş Milletler tarafından her iki tarafta yapılan gelecekle ilgili kamuoyu anketleri hakkında bilgi verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:38
Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Siyasi Partilere Yönelik Toplantıda Kamuoyu Anketleri Hakkında Bilgi Verildi
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin katıldığını ara bölgedeki toplantıda, Birleşmiş Milletler tarafından her iki tarafta yapılan gelecekle ilgili kamuoyu anketleri hakkında bilgi verildi.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partileri temsilci ve başkanlarına yönelik aylık toplantı düzenleyen Kıbrıs’taki Slovak Elçiliği tarafından yayınlanan ortak açıklamada, yıllık programlarına  göre bugünkü toplantının ev sahipliği görevinin Ulusal Birlik Partisi’nde olduğunu ancak UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalarından dolayı bu görevi yapamayacaklarını bildirdikleri belirtildi.

Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer alan toplantıya, Slovakya’nın Kıbrıs Elçisi Jan Skoda , Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP),  Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP),  Güney Kıbrıs’tan ise Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DİKO), Sosyal Demokratlar Hareketi(EDEK), Merkezin Yeniden Yapılandırılması Siyasi Grubu (EPALIXI), Birleşik Demokratlar’dan (EDİ) temsilciler katıldı.

Bunun yerine Slovak Elçiliğinin sunum yapmak için iki araştırmacı davet ettiği belirtilen açıklamada, CYMAR Market Research Ltd’den Christos Marangos ile Prologue Danışmanlık’tan Mine Yücel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının Ofisi için yaptıkları “Kıbrıs’taki iki toplum için gelecek vizyonu” konulu anket sonuçları hakkında bilgi verdi.

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Araştırmanın, üç olası senaryoya bağlı olarak, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumların siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlik beklentileri ve endişeleri konusunda daha iyi bilgi edinmek için yaptırıldığı kaydedildi.

Sunumların ardından katılımcılar, sonuçların değerlendirilmesini yaptı.

Bir sonraki toplantı, 18 Mart’ta yapılacak.

(ID/ÖK)


    
    

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