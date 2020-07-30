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Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (TAK): ABD’nin Los Angeles kentindeki şehir müzesinin yenilenmesine ilişkin düzenlenen “Mevcut Yapılarla Çalışmak” kategorisindeki halk oylamasını Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun tasarımı kazandı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 15:48
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı
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Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (TAK): ABD’nin Los Angeles kentindeki şehir müzesinin yenilenmesine ilişkin düzenlenen “Mevcut Yapılarla Çalışmak” kategorisindeki halk oylamasını Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun tasarımı kazandı.

“MİMARLARIN VE HALKIN TEPKİSİ YARIŞMA SÜRECİNİ BAŞLATTI”

ABD’nin California eyaletinin en büyük kenti olan Los Angeles’taki sanat müzesi’nin (Los Angeles County Museum of Arts -LACMA) doğu kampüsünde bulunan 4 binasının yıkılacağı ve yerine Atelier Peter Zumthor & Partner tarafından projelendirilen yeni binanın inşa edileceği haberi, hem Los Angeles halkı hem de mimarlardan birçok eleştiri topladı.

Yeni müze projesinin mevcut galeri hacmini küçültecek olmasına rağmen gerektirdiği devasa bütçe sebebiyle müze yönetiminin bu kararı eleştirildi. Projeye tepki gösteren tasarımcılar, sanat uzmanları ve halk tarafından kurulan “LACMA’yı Kurtarmak İsteyen Vatandaşlar Birliği”, galeri hacmini küçültmeden yeni müze için gerekli hizmetleri sunacak yapı tasarımları toplamak amacıyla Mart ayında “LACMA not LackMA” yarışmasını başlattı.

Jürisinde Aaron Betsky, Bill Pederson, Greg Goldin, Joseph Giovannini, Lauren Bon, Patrice Marandel ve Winka Dubbledam gibi isimlerin yer aldığı yarışma iki kategoride düzenlendi. “Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings) kategorisinde hali hazırda arazide bulunan yapıların hepsi veya birkaçıyla projeler geliştirilmesi, “Sıfırdan Başlamak” (From The Ground Up) kategorisinde ise arazideki yapıları yıkarak yeni binalar tasarlanması istendi.

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Citizens’ Brigade to Save LACMA tarafından düzenlenen “LACMA not LackMA” pop-up fikir yarışmasında Saffet Kaya Design’ın projesi, “Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings) kategorisinde ödül kazanan fikirlerden biri olmuştu. Saffet Kaya Design’ın projesi, yarışmada kazananların halk oylamasına sunulduğu ikinci aşamada kategorisinin birincisi oldu.

ABD'nin Los Angeles Times gazetesi de, yarışmayla ilgili haberini Saffet Kaya Bekiroğlu'nun tasarımıyla okuyucularına aktardı..  

“YENİDEN HAYAL ETMEK”

Saffet Kaya Design’ın önerdiği  “Reimagining/Restructuring” (Yeniden Hayal Etmek / Yeniden Yapılandırmak) isimli proje, sokak seviyesini galerilerin bulunduğu yükseltilmiş yapıya bağlayan bir mimari peyzaj içeriyor. Alışılmış galeri mekanlarının yanı sıra spiral bir seyir  rampasının bulunduğu proje, ziyaretçilere müzedeki farklı galeri hacimlerinden görüntüler sunuyor. Toplam 6 katın sergilemeye ayrıldığı projede galeri mekanları, birbirinden bağımsız sanat eserlerinin veya birleştirilerek büyük ölçekli sanat işlerinin sergilenmesi için kullanılabiliyor.

Yapının merkezini oluşturan avlu, müzenin kimliğini güçlendiren akıcı bir mekan olarak farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliyor. “Kolektif bir çekirdek” olarak tanımlanan bu mekan, sanat eserlerinin yanı sıra sosyal paylaşım ve iletişim için de bir bağlam oluşturuyor.

Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid’le uzun yıllar çalışan ve baş mimarlığını yapan Saffet Kaya Bekiroğlu, birçok ödüllü projenin de sahibi. 2017’de kendi ofisini kuran Saffet Kaya Bekiroğlu, Londra-İstanbul-Lefkoşa üçgeninde projeler yürütüyor.

(FG)

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