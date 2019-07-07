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Kıbrıslı Türklere ait ticari araca ırkçı saldırı

Kıbrıslı Türklere ait ticari araca ırkçı saldırı

07 Temmuz 2019 Pazar 20:24
Kıbrıslı Türklere ait ticari araca ırkçı saldırı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RUM TARAFINA TEPKİ: "GÜNEY KIBRIS’TA TİCARİ ARAÇLARIMIZA BİR SALDIRI DAHA... KINIYORUZ, ÖRTBAS EDİLMESİN..."

"YOLCULARIN CAN GÜVENLİĞİ RİSKE EDİLDİ"

"OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İZLEMEKLE YETİNDİ"

"RUM YETKİLİLERİ IRKÇI SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM ALMAYA DAVET EDERİZ"

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisinin eklendiğini belirterek, bu olayı kınadı ve benzeri olaylarda olduğu gibi bu olayın örtbas edilmemesini, saldırıya karışanların derhal cezalandırılmasını istedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını  beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz.

Bakanlığımızın şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz 2019 Cuma günü Larnaka Havaalanı’ndan gelen bir grup turisti KKTC’nde kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şöför ve turistlere saat 18:15 civarı ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahsekonu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ise olayı izlemekle yetinmiştir. Otobüs şöförünün sağduyulu tutumu ve karşılık vermemesi sonucunda olayın tamamen kontrolden çıkması önlenmiştir.

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırılar sona ermemiş, GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şöförü önceden belirlenen güzergahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC’ne geçmiştir.  

KKTC’de kayıtlı ticari araçların GKRY’de artan bir şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz."

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