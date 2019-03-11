Kıbrıslı Türkler Limasola aktı

10 Mart Limasol karnavalı dolayısıyla bu yıl da Kuzey Kıbrıs’tan Yüksek bir katılımla 7 den 70 e herkes Limassola Karnavalı ve kortej yürüyüşünü görmeye akın ettiler.

KKTC'den binlerce Türkün özel araçlar ve otobüslerle akın ettiği Limasol Karnavalı için, Girne’den de uzun süredir hazırlık yapan özel bir otobüste Venedik’ten geldik konseptiyle hazırlanan Kıbrıslılar bu özel günü seyirci olarak 50 kişilik bir grupla yola çıkarak katıldılar.

Yol boyunca otobüste özel çekilişler tombala ve kendi elleriyle hazırladıkları limonataları pilavunaları yiyerek Karnaval alanına güle oynaya ulaştılar.

Otobüsün kahramanlarından biri ise DTB nin unutulmaz amigosu Leymosun kökenli Girne’de ikamet eden Sahir Selışık Cacciydi.

TOL-DTB taraftarlardan oluşan otobüsün birleştiricisi konumunda Deniz Nasıfoğlu bu güzel güne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seneye daha iyi hazırlanarak korteje katılma niyetinde olan çılgın Kıbrıslı ekip Gem Tour la seyahat etmeyi seçtiler ve kıyafetlerini ve ödüllerini Gift Box sponsorluğunda aldılar.