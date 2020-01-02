Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin karşılıklı okul ziyaretleri yarın

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu üyesi Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu öğretmenler bu çerçevede yarın saat 9.00'da Ledra Palace barikatında ortak basın açıklaması yapacak.
02 Ocak 2020 Perşembe 11:06
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu üyesi Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu öğretmenler bu çerçevede yarın saat 9.00'da Ledra Palace barikatında ortak basın açıklaması yapacak.
Son Güncelleme: 02.01.2020 15:24