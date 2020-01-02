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Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin karşılıklı okul ziyaretleri yarın

Bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin geleneksel karşılıklı okul ziyaretleri yarın yapılıyor.

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin karşılıklı okul ziyaretleri yarın

Bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin geleneksel karşılıklı okul ziyaretleri yarın yapılıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:06
Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin karşılıklı okul ziyaretleri yarın

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu üyesi Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu öğretmenler bu çerçevede yarın saat 9.00'da Ledra Palace barikatında ortak basın açıklaması yapacak. 

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KTÖS’ten verilen bilgiye göre, ziyaretler kapsamında, kuzeyde Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ziyaret edilecek. 
 

Son Güncelleme: 02.01.2020 15:24
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Ve Rum öğretmenlerin Karşılıklı Okul Ziyaretleri
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