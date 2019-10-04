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Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları'ndan ortak açıklama

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ara bölgede ortak basın açıklaması yaptı.

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları'ndan ortak açıklama

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ara bölgede ortak basın açıklaması yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:52
Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları'ndan ortak açıklama

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ara bölgede ortak basın açıklaması yaptı.

Gün dolayısıyla OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK ve DAÜ-SEN sendika ve federasyonları 11 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da ara bölgedeki Dayanışma Evinde bir resepsiyon düzenlenecek.

Ledra Palace Otel yakınlarındaki Dayanışma Evi’nden bu sabah düzenlenen basın toplantısında, hazırlanan ortak açıklamayı Kıbrıslı Türk öğretmen sendikaları adına Selma Eylem Türkçe, Kıbrıslı Rum öğretmenler adına POED Başkan Yardımcısı Apostolos Gurbatis Rumca ve Adadaki tüm halklar için OELMEK Yönetim Kurulu Üyesi Marios Kaniklidis İngilizce olarak okudu.

Ortak açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için çok önemli olan uzlaşı kültürünü geliştirebileceğine inandığı, Kıbrıs'taki tüm öğretmen sendikalarının karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliği içindebu hedefigerçekleştirmek ve somutlaştırmak için çalıştığı kaydedildi.

Bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü temasının “Genç Öğretmenler, mesleğin geleceği” olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğinin aktif ve sorumlu vatandaşlarının genç öğretmenler tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Genç öğretmenler, tartışmasız, mesleğin geleceğidir, ancak ne yazık ki, tüm eğitim sektörü ve özellikle öğretmenler, Avrupa ülkelerinde eğitimi pazar olarak gören devlet yetkilileri ve neo-liberal ideolojik yaklaşımların eğitim-öğretim ortamına olumsuz etkileri neticesinde derinden etkilenmekte, artan zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Yeni öğretmenler, öngörüsüz ‘reformların’ neticeleriyle karşı karşıyadır; Maaş kesintileri, emeklilik ve çalışma haklarındaki gasplar öğretmenler üzerinde sürekli baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda, modern toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim üzerinde talepler ve yükler artmaktadır.

Avrupa genelinde ve ülkemizde öğretmenlik mesleğine ilgi azalmıştır. Mesleği yeni öğretmenlere ve ihtiyaçlarına daha cazip hale getirmek için, uygun çalışma koşulları, iş-yaşam dengesi, nitelikli öğretmen eğitimi ve desteğinin sağlanması gerekmekte, genel olarak bu mesleğe hak ettiği değerin verilmesi gerekmektedir.”

ELCİL’DEN RUM HALKINA VE ÖĞRETMENLERİNE TAZİYE…

Basın toplantısının sonunda KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil Rum kesiminde trafik kazasında yaşamını yitiren müfettiş için aynı acıyı paylaştıklarını ifade etti ve hem Rum öğretmenlere hem de Rum halkına başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 04.10.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Ve Rum öğretmen Sendikaları5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü
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