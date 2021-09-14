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Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu oldu

İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

14 Eylül 2021 Salı 10:38
Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu oldu

İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Anne ve babasının Kuzey Kıbrıslı olduğunu belirten Poleo ile İmamoğlu İstanbul, Türkiye ve futbol konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Poleo, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’na teşekkürlerini iletip, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi” dedi.

Poleo’ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere'yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. “Yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak, heyecan verici” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

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“SİZİNLE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAYI ÇOK İSTERİZ”

“Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, birçok konuda, bu bölgede iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor yakın coğrafyada. Ben, hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum: Avrupa'nın batısında Londra, doğusunda İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa'da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarifliyorum. Dolayısıyla İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, iş birliklerimiz var. En son Sayın Bakan'ı misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

POLEO: “İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL MODEL OLABİLİR”

İmamoğlu’na, misavirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Poleo da “Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere, Türkiye; Londra, İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum. İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapabilecek çok şey var. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Kenan Poleoİngilterenin Yeni İstanbul Başkonsolosu
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