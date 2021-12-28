banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim takvimi ilerliyor
Seçim takvimi ilerliyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Meclis önünde eylem
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Nisap sağlandı
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
banner404
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Kıbrıslı Türk Karikatürcüler Derneği, yarışmalarda kazandıkları ödülleri paylaştı

Kıbrıslı Türk karikatürcüler Derneği, dünyanın değişik ülkelerinde ve Kıbrıs’ta düzenlenen uluslararası karikatür yarışmalarında kazandıkları çeşitli ödülleri paylaştı.

28 Aralık 2021 Salı 11:15
Kıbrıslı Türk Karikatürcüler Derneği, yarışmalarda kazandıkları ödülleri paylaştı

Cemal Tunceri, Musa Kayra, Leyla Çınar Algül, Hüseyin Çakmak ve Mustafa Tozakı isimli çizerlerin kazandığı ödüller şöyle:
İran’ın Shiraz şehrinde düzenlenen, 44 ülkeden birçok çizerin katıldığı, “Trafik ve Taşımacılık” konulu, 2. Uluslararası Shiraz Karikatür Festivali’nde Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Takdir Ödülü” kazandı.
Güney Kore’nin Seul şehrinde düzenlenen, 45 ülkeden 429 çizerin 1.836 eser ile katıldığı, 10. Uluslararası Sejong Karikatür Yarışması’nda Musa Kayra’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “En İyi Karikatür Ödülü”; Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Başarı Ödülü”; Cemal Tunceri’nin bir eseri ise “Webtoon Ödülü” kazandı. 
Uluslararası Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, kültürel ve sanatsal çalışmalarından dolayı Cemal Tunceri’ye “Bağlılık Ödülü” verdi.
Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlenen, 37 ülkeden 115 çizerin 260 eser ile katıldığı, “Müze” konulu, 11. Uluslararası Karikatür Ustaları Bienali’nde Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Karikatür Ustası Adayı Ödülü” kazandı.

banner341
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği, 40 ülkeden 157 çizerin 432 eser ile katıldığı, “Zeytin” ve “Serbest” konulu, 10. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Mustafa Tozakı’nın bir eseri “Zeytin” konulu bölümde, bir eseri ise “Serbest” konulu bölümde “Finalist Ödülü” kazandı. Aynı yarışmanın “Serbest” konulu bölümünde ise, Leyla Çınar Algül’ün bir eseri “Finalist Ödülü” aldı.
Genel merkezi Hollanda’da bulunan, Dünya Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) Yönetim Kurulu, Dünya Karikatür Sanatı’na ulusal ve uluslararası alanda yaptığı önemli katkılar nedeni ile Hüseyin Çakmak’a “FECO Dostluk Ödülü” verdi. Hüseyin Çakmak aynı ödülü İspanyol karikatür sanatçısı Juli Sanchis Harca ile paylaştı.
Kıbrıslı Türk karikatürcülerin ödül kazanan eserleri etkinlikler sonrasında düzenlenen sergilerde ve yayınlanan karikatür albümlerinde yer aldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 28.12.2021 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı
Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…
Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…
HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti
HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti
Polisten haberler
Polisten haberler
Seçim takvimi ilerliyor
Seçim takvimi ilerliyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Köseoğlu: “HP’nin yapabileceklerinin ciddi yansımaları olacak ve oldu”
Köseoğlu: “HP’nin yapabileceklerinin ciddi yansımaları olacak ve oldu”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim