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Kıbrıslı Türk ilk kadın opera sanatçısı Cemaliye Kıyıcı Cuma akşamı Bellapais’ta konserle anılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Kıbrıslı Türk ilk kadın Opera Sanatçısı Cemaliye Kıyıcı’yı anma konseri, cuma akşamı saat 20.00’de, Bellapais Manastırı’nda yer alacak.  

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
Kıbrıslı Türk ilk kadın opera sanatçısı Cemaliye Kıyıcı Cuma akşamı Bellapais’ta konserle anılacak
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Kıbrıslı Türk ilk kadın Opera Sanatçısı Cemaliye Kıyıcı’yı anma konseri, cuma akşamı saat 20.00’de, Bellapais Manastırı’nda yer alacak.  
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kısmi seyirci katılımıyla ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlanacak konserde soprano, opera-şan sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce solistliğinde, piyanoda Atakan Sarı ile çelloda Püren Eda Gözer sahne alacak.
Konser için, 0392 2292495 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde rezervasyon yapılabilir. 
Konserde Schubert, Bellini, Donizetti, Verdi, Harold Arlen, Delibes, Adnan Saygun, Üzeyir Hacıbeyov Kamran Aziz, Nevit Kodallı, Erdinç Gündüz ve Raif Denktaş’ın eserleri seslendirilecek.
CEMALİYE KIYICI

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1940 yılında Mağusa’da Cemaliye İrfan olarak dünyaya geldi. Daha sonraları soyadı kanunu ile ailesi Peksoylu soyadını aldı. Kendisinin soyadı ise evlendikten sonra Kıyıcı oldu. 
Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde Cemaliye Hanım’ın müziğe olan yeteneği fark edilir ve mutlaka sesinin eğitilmesi gerektiği söylenir. İkinci Dünya Savaşı’nın olduğu sıralarda Kıbrıs Türk-Rum çatışmalarının ortasında olduğu bir dönemdeydi. Kıyıcı, Kıbrıs’tan ayrılıp profesyonel konservatuvar eğitimi almak üzere böyle bir dönemde büyük zorluklar içinde Kıbrıs'tan ayrılıp Türkiye’ye gitti.
1955 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümü’nde konservatuvar eğitimine başlar. Konservatuvar yıllarındaki başarılarından sonra 1960’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Solist Sanatçı Mezzosoprano olarak göreve başlar ve böylece profesyonel sanat yaşamına adımını atmış olur. Pek çok zorlu başrolleri büyük başarılarla seslendirir. 
Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Polonya, Mısır, Yugoslavya, Avusturya, Azerbeycan ve İtalya’da çeşitli opera ve oratoryoları başarı ile söyledi. İki kez Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’ne yer alan sanatçı ayrıca 1996’da da 3. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinde solist Mezzosoprano olarak görev yaptı.
Cemaliye Kıyıcı, 3 Haziran 2016 yılında hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 18:33
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