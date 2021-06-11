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Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği İngiltere’de kuruldu

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği kuruldu. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre yurt dışında bulunan her sektörden genç profesyoneli bir araya getirmeyi hedefleyen Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği, 9 Haziran’da gerçekleştirilen genel kurulun ardından 10 Haziran’da İngiltere'de kuruldu.

11 Haziran 2021 Cuma 10:15
Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği İngiltere’de kuruldu
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Açıklamaya göre “üçüncü ülkelerde çalışan genç profesyoneller arasında eksikliği hissedilen, yurt dışında bulunan her sektörden profesyonel gencin düşünce ve deneyimlerini bir çatı altında toplayarak sosyal dayanışma ruhunu en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen” birlik, farklılıkların zenginlik getirdiği bilinciyle hareket ederek kariyerlerinin başındaki gençlere yol göstermeyi ve sonraki nesillere sürdürülebilir, kurumsal bir miras bırakmayı amaçlıyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayıp çalışan genç Kıbrıslı Türk profesyoneller arasında bir köprü oluşturarak Kuzey Kıbrıs’ta toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmayı da hedefleyen Birliğin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Başkan: Gazi Öznacar; Başkan Yardımcıları: Can Kafaoğlu, Toykan Özdeğer; Genel Sekreter: Cenk Kafaoğlu; Bütçe ve Sponsorluklar Sekreteri: Oltar Aytaçoğlu; Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri: Şerife Üstüner; Etkinlik Sekreteri: Diva Başay; Halkla İlişkiler Sekreteri: Ataman Kınış; Hukuki İşler Sekreteri: Halide Kalfaoğlu; Eğitim ve Öğrenci Sekreteri: Mehmet Üstüner; Üyelikler Sekreteri: Ali Şevketoğlu; Örgütlenme Sekreteri: Ayşe Şendil; Kariyer Sekreteri: Dilem Ruhluel”

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Açıklamaya göre ayrıca Birlik Denetleme Kurulu: Dilay Güven, Dolunay Doğahan, Hüseyin Bıçak’tan;  Disiplin Kurulu: Sermet Zorlu; Meral Başay ve İnci Erbilen’den oluşuyor.
Üyelik formlarına ve Birlik tüzüğüne www.ktgpb.org adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

 

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Son Güncelleme: 11.06.2021 10:40
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği
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