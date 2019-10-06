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Kıbrıslı Türk Arda Ayten 1 milyon TL kazandı...

Kim milyoner olmak ister yarışmasında bir milyonluk soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü almaya hak kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten'in Kıbrıslı Türk olduğu öğrenildi.

Kıbrıslı Türk Arda Ayten 1 milyon TL kazandı...

Kim milyoner olmak ister yarışmasında bir milyonluk soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü almaya hak kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten'in Kıbrıslı Türk olduğu öğrenildi.

06 Ekim 2019 Pazar 09:27
Kıbrıslı Türk Arda Ayten 1 milyon TL kazandı...

Kim Milyoner Olmak İster’in 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni sezonunda tarihi an yaşandı. Genç yarışmacı Piskobulu Cihan-Cemal Özaslan çiftinin torunu  Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabını bulmak için soğuk terler döktü. Final sorusu İstiklal Marşı’ndan geldi. Bir saatten fazla düşünen Arda Ayten İstiklal Marşı’nın satırlarını defalarca tekrar etti. Ayten “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusuna “Toprak” yanıtını vererek bir milyon TL’nin sahibi oldu.


KENAN İMİRZALIOĞLU 1 MİLYON TL VEREREK BAŞLADI

Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunun sahibi oldu. İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı ilk bölüme 1 milyon TL vererek başladı.
 

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

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Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.￼

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, doktor olarak teyzesinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu belirtti.

Arda Ayten, kendisine yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Arda Ayten,yeni dönemde Kenan İmirzalıoğlu sunduğu programda 1 Milyonu kazandı.

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Kim MilyonerOlmakIaterKıbrıslıArdaAyten
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