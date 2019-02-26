Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104207
ALTIN
226.086
DOLAR
5.2976
STERLİN
6.9973
EURO
6.0196
Ayrelli yüklü araç yakalandı
İKİ KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
Genç kadın aranıyor!
GENÇ KADIN ARANIYOR!
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
LİDERLER BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Kıbrıslı şairlerden “duvarsız bir dünya için“ şiir dinletisi

Kıbrıslı şairlerden “duvarsız bir dünya için“ şiir dinletisi

26 Şubat 2019 Salı 07:46
Kıbrıslı şairlerden “duvarsız bir dünya için“ şiir dinletisi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Dünya Şiir Hareketi’nin yaptığı çağrıyla yarın akşam “Duvarsız Bir Dünya İçin” başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlik, Lefkoşa’da Bandabuliya Sahnesi’nde saat 19.00’da başlayacak.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Şubat ayı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen “Duvara Karşı Şiir” etkinliklerinde dünyadaki sınırlar, milliyetçi ve etnik ayrımcılıkla oluşturulan fiziki ve psikolojik duvarlar protesto ediliyor.

2011 yılında Kolombiya- Medellin Uluslararası Şiir Festivali direktörü Fernando Rendon’un girişimiyle kurulan Dünya Şiir Hareketi her yıl dünyayı ilgilendiren sosyal, politik bir tema çerçevesinde bu tür okumalar düzenliyor.

Bu yılki toplu şiir okuma çağrısında “Dünya Şiir Hareketi’nde yer alan şairler olarak, insanlar arasında renk, ulusal kimlik, cinsiyet ve inançtan ötürü her türlü ayrımcılığa karşı duruyoruz. Şiir duvarları yıkar. Hem kendi içimizdeki hem de dışımızdaki duvarları” sözlerine yer veren Dünya Şiir Hareketi’nin toplu okumalarına, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği daha önceki yıllarda da katılmıştı.

Son Güncelleme: 26.02.2019 10:58
Anahtar Kelimeler:
Duvarsız Bir Dünya Için
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan üreticileri yarın araçlı eylem yapacak…
Hayvan üreticileri yarın araçlı eylem yapacak…
Genç kadın aranıyor!
Genç kadın aranıyor!
Polisten sürücülere uyarı: “Yollarda su birikintileri oluşmuştur”
Polisten sürücülere uyarı: “Yollarda su birikintileri oluşmuştur”
Şahali: “Türkiye'de hellime artan ilgi KKTC için fırsat penceresi“
Şahali: “Türkiye'de hellime artan ilgi KKTC için fırsat penceresi“
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Düzenlenen Konferansta Konuştu
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Düzenlenen Konferansta Konuştu
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
Hasta refakatçisi eğitimleri devam ediyor
Hasta refakatçisi eğitimleri devam ediyor
Devlet hastanesinden yoğun bakımda hayatını kaybeden Hacıveli ile ilgili açıklama
Devlet hastanesinden yoğun bakımda hayatını kaybeden Hacıveli ile ilgili açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim