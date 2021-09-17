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Kıbrıslı Rum kadının telefon, kimlik ve parasını çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde bir Kıbrıslı Rum kadının aracının önünü kesip durdurduktan sonra cep telefonu, kimlik kartı ile 400 Euro nakit parasını çalan şahıs tutuklandı.

17 Eylül 2021 Cuma 16:45
Kıbrıslı Rum kadının telefon, kimlik ve parasını çalan şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hırsızlık 9 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü tarafından yapıldı.

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Aynı caddede arabasıyla seyreden Güney Kıbrıs’ta sakin bir Kıbrıslı Rum kadının aracının önünü kesip durdurulduktan sonra, aracın arka koltuğunda bulunan çanta ve çanta içerisinde muhafaza edilen cep telefonu, kimlik kartı ile 400 Euro nakit parayı çalan zanlı, olayın polisin bilgisine getirilmesi üzerine yürütülen soruşturmada bulundu.

Meselede zanlı görülen E.S.(E-35), dün tespit edilerek tutuklandı.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 02:58
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