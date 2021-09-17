Kıbrıslı Rum kadının telefon, kimlik ve parasını çalan şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hırsızlık 9 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü tarafından yapıldı.
Meselede zanlı görülen E.S.(E-35), dün tespit edilerek tutuklandı.
Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde bir Kıbrıslı Rum kadının aracının önünü kesip durdurduktan sonra cep telefonu, kimlik kartı ile 400 Euro nakit parasını çalan şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hırsızlık 9 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü tarafından yapıldı.
Meselede zanlı görülen E.S.(E-35), dün tespit edilerek tutuklandı.