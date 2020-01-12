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Kıbrıslı Mücahitler, Vefatının 8'inci Yılında Rauf Denktaş'ı Anlattı

FADIL İNCİRLİ:

Kıbrıslı Mücahitler, Vefatının 8'inci Yılında Rauf Denktaş'ı Anlattı

FADIL İNCİRLİ:

12 Ocak 2020 Pazar 08:40
Kıbrıslı Mücahitler, Vefatının 8'inci Yılında Rauf Denktaş'ı Anlattı

FADIL İNCİRLİ: "KIBRIS TÜRKÜ'NÜN AYAKTA KALMASININ EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİSİ RAUF DENKTAŞ'TIR, O OLMASAYDI BELKİ KIBRIS TÜRKÜ DE OLAMAZDI" 
VELİ HAKKI: - "DENKTAŞ'IN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ. HER ZAMAN ARAMIZDA OLMASI BÜYÜK BİR ŞEREF VE MUTLULUKTU"
Lefkoşa, 12 Ocak 20 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 8'nci yılında anılıyor.
Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk davası için yürüttüğü mücadele yıllarının büyük bir bölümünde yanında olan Kıbrıslı mücahitler, merhum Denktaş ve döneme ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Mücahit Fadıl İncirli, Rauf Denktaş'ın en büyük liderler ve komutanlarından birisi olduğunu kaydetti.
Denktaş'ın son liderleri olduğuna işaret eden İncirli, "Kıbrıs Türkü'nün ayakta kalmasının en büyük nedenlerinden birisi Rauf Denktaş'tır, o olmasaydı belki Kıbrıs Türkü de olamazdı. Çok vatansever, milliyetçi ve halkına her türlü yardımı yapan en büyük mücahitlerden birisiydi." dedi.
"SAVAŞ UÇAKLARI BİZİ BOMBALARKEN ONLARIN RESMİNİ ÇEKERDİ"
İncirli, Denktaş'ın halkın tüm kesimlerine yardım ettiğini belirterek, 1964'te Erenköy Direnişi'ne katıldığını ve 10 gün birlikte savaştıklarını söyledi.
"Tüm savaş uçakları, hatta Yunan uçakları, bizi bombalarken onların resmini çekerdi." diyen İncirli, Denktaş'ın kahraman ve cesur biri olduğunu vurguladı.
İncirli, "Denktaş, yanına kim gelirse yardım ederdi. Bilhassa şehit aileleri ve yakınlarına. Herkesi çok severdi ve kucaklardı." ifadelerini kullandı.
"DENKTAŞ'IN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ"
Mücahit Veli Hakkı da Kıbrıs Türkü'nün milli mücadele yıllarının Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş iş birliğiyle başladığını, o dönemde genç arkadaş grubuyla bu direnişe katıldıklarını kaydetti.

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Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT), Rumların kurduğu terör örgütü EOKA'yı durdurmak için kurulduğunu hatırlatan Hakkı, "TMT, Kıbrıs'ta namusumuzu, şerefimizi, malımızı, halkımızı, sınırlarımızı korumak için kuruldu. Bunun önderi Denktaş idi. Kıbrıs Türk halkının yüzde 99'u Denktaş'ı severdi. Halen de seviliyor, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." dedi.
Hakkı, o dönemde Kıbrıs'ın en önemli futbol kulüplerinden Çetinkaya'da futbolcu olduğunu anımsatarak, Denktaş'ın bazı başarılarında kendilerini ödüllendirdiği ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, Kıbrıs Kupası ve şampiyonluk ödülünü takdim ettiğini anımsattı.
Denktaş'ın bütün milli günlerin merasimini seyreden bir lider olduğunun altını çizen Hakkı, kendisini daima ziyaret ettiklerini, ona sevgi ve saygılarını ilettiklerini kaydetti.
Hakkı, "Denktaş'ın yokluğunu hissediyoruz. Her zaman aramızda olması büyük bir şeref ve mutluluktu." ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün de aynı şekilde Kıbrıs halkı tarafından sevildiğini vurguladı.
"RUMLARIN BÜTÜN KORKUSU DENKTAŞ'IN CUMHURBAŞKANI OLMASIYDI"
Mücahit Erdoğan Volkan ise Kıbrıs Türklerinin davasını Denktaş gibi müdafaa eden bir liderin bir daha gelmediğini söyledi.
Volkan, "Rumların bütün korkusu Denktaş'ın Cumhurbaşkanı olmasıydı çünkü her toplantıya gittiğinde Türkiye ile beraberdi. Rumların en korktuğu şey, Denktaş'ın yaptığı müzakerelerdi çünkü Rum'a hizmet edecek herhangi bir şey kabul etmezdi." diye konuştu.
Denktaş'ın Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu hatırlatan Volkan, Türkiyesiz bir Kıbrıs ve KKTC'nin olamayacağını söyledi.
Volkan, Denktaş'ın çok iyi bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Daima kulüpleri, birlikleri ve teşkilatları bir yerde toplardı. Durumları anlatırdı. Bir gün baktı biz hepimiz yaşlılar olarak geldik, bize, 'Bazen de gençleri getirin. Hep eski tüfekler gelmesin' dedi." ifadelerini kullandı.
Denktaş'ın yokluğunu hissettiklerini dile getiren Volkan, onun Kıbrıs Türkü'nün medarıiftiharı olduğunu vurguladı.
Volkan, Denktaş'ın daima şaka yaptığını ve esprili tarzıyla sağa sola sataştığını anımsattı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:57
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