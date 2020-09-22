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Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteci, sanatçı ve yazarlar, üç dilde ortak bildiri yayımlayarak, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe dikkat çekti ve barışa sahip çıkma çağrısı yaptı.

22 Eylül 2020 Salı 15:24
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”
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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteci, sanatçı ve yazarlar, üç dilde ortak bildiri yayımlayarak, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe dikkat çekti ve barışa sahip çıkma çağrısı yaptı.

"Birlikte Sevebiliriz Akdeniz ” başlığıyla Türkçe, Rumca ve İngilizce yayımlanan ortak açıklama şöyle:

“Biz Kıbrıslı gazeteciler, yazarlar, sanatçılar;

Akdeniz’i birlikte sevebileceğimizi düşünüyoruz.
Barışabiliriz ve bu sürece savaş gemilerini kovarak başlayabiliriz.
Çünkü hiçbir zenginliği değişmeyiz, ortak yurdumuzda, gülümseyen bir geleceğe.
Hiçbir acıyı iyileştirmez, fosil yakıtlara kabaran iştah...
Çevreyi, doğayı, insanı odağımıza alarak sevebiliriz, Akdeniz’de!

Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var.
O nedenle gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkmanın zamanıdır.
Şimdi Kıbrıs’ta ve tüm coğrafyada çok daha fazla işbirliği kaçınılmazdır.
‘Garantörler’e Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi! 


İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline ‘yeter’ diyoruz.
Doğa, barış, insan üçgeninde bir hayat istiyoruz.

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İsyanımız sessizliğe!
İsyanımız savaş gemilerine!
İsyanımız çatışma riskini izleyen ama harekete geçmeyen herkese!
İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara!
İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa!”

Ortak bildiride isimleri bulunan gazeteci, sanatçı ve yazarlar şunlar: Aslı Murat, Ayşemden Akın, Ali Baturay, Aysu Basri Akter, Ahmet Okan, Akos Avraam, Anna Misiaouli, Andreas Paraschos, Androulla Shati, Adamos Katsantonis, 
Cengiz Bereket, Costas Mannouris, Christos Zanos, Christos Christofides, Cenk Mutluyakalı, Costis Con, Christodoulos Lazarou, Çağdaş Öğüç, Derya Ulubatlı, Derman Atik, Demitris Lefteri, Danai Christou, Esra Aygın, Elias Pantelides, Eleni Nicolaou Constantinou, Fezile Osum, Fatoş Avcısoyu Ruso, Emine Kral Sevim, 
Ecevit Mert, Gürgenç Korkmazel, Giorgos Kaskanis, Gregoris Ioannou, Hüseyin Özinal, Halil Karapaşaoğlu, Hasan Yıkıcı, Hakan Karahasan, Halil Paşa, Hanife Aliefendioğlu, Hakkı Yücel, Iasonas Stavrakis, Okan Dağlı, Osman Atilla Keten, 
Loukianos Liritsas, Mert Özdağ, Meltem Sonay, Muzaffer Sevim, Makarios Droushiotis, Marilena Evangelou, Marina Christofides, Maria Siakalli, Mikis Loizou 
Michalis Michael, Maria Papalazarou Fragkou, Michaelis Michael, Mihalis P. Hristofidis, Mete Hatay, Neophytos Neophytou, Neşe Yaşın, Nafia Akdeniz, Nilgün Güney, Nazar Erişkin, Oya Akın, Umut Bozkurt, Ulaş Barış, Ruzen Atakan, Senih Çavuşoğlu, Serkan Soyalan, Sami Özuslu, Sevgül Uludağ, Semra Bayhanlı, Sevcan Çerkez, Popi Avraam, Pentaliotis Panayiotis, Panicos Chrisantou, Pınar Barut, Soula Hadjikyriakou, Tamer Öncül, Tonis Solomou, Tutku Tuğyan, Valentina Sofokleous
Yıltan Taşçı, Yaşar Ersoy, Zehra Şonya, Zeki Ali, Zinonas Zintilis.”
 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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