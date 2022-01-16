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Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Kıbrıs’ın yenilebilir böcekleri ve otları anlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimine bağlı Gastrodaü Kulübü tarafından Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine yönelik bir dizi seminer düzenlendi. 

16 Ocak 2022 Pazar 12:00
Kıbrıs’ın yenilebilir böcekleri ve otları anlatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Turizm Fakültesi’nde yapılan seminerde alanında uzman kişiler öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli konularda bilgiler verdiler.
Bir hafta boyunca devam eden seminerler dizisi kapsamında Ayşe Demir “Kıbrıs Mutfağı ve Garavolli”, Habib Demir “ Yenilebilir Böcekler” ve Buğçe Cesur “Kıbrıs’ta Yetişen Mantarlar ve Otlar” konularında sunumlar yaptı.  Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sunumlar sonunda öğrenciler merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı da yakaladılar.

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DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alanında uzman kişilerin öğrenciler ile bir araya gelmesinin Kıbrıs mutfağının tanıtılmasında “son derece önemli” olduğuna dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 12:25
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