Kıbrıs’ın yenilebilir böcekleri ve otları anlatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Turizm Fakültesi’nde yapılan seminerde alanında uzman kişiler öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli konularda bilgiler verdiler.

Bir hafta boyunca devam eden seminerler dizisi kapsamında Ayşe Demir “Kıbrıs Mutfağı ve Garavolli”, Habib Demir “ Yenilebilir Böcekler” ve Buğçe Cesur “Kıbrıs’ta Yetişen Mantarlar ve Otlar” konularında sunumlar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sunumlar sonunda öğrenciler merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı da yakaladılar.





