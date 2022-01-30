Kıbrıs’ın ilk komedi filimi gösterimde

KKTC’DE ÇEKİLEN İLK UZUN METRAJLI KOMEDİ FİLİMİ GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ .

( 30-1-2022 MHA…………….) Kıbrıs'ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi olan " Oh Mis Gibi" nin galası dün akşam Cinemall Sinemada yapıldı.

Senarist, rejisör ve yapımcılığını tiyatro sanatçısı İlke Susuzlu'nun yaptığı Kıbrıs'ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi " Oh Mis Gibi" nin galası yapıldı.

Mağusa Sanat Tiyatrosu ile İlke Susuzlu Cast Ajans oyuncularının yer aldığı filmin başrollerini Begüm Gedik ve Özgür Garipsazı'nın paylaştı.

Gazimağusa'da geçen filmin konusu ise, iki genç arasında geçen bir aşk hikayesinin etrafında gelişen komik olaylar.

Galada konuşan İlke Susuzlu, çok heycanlı olduğunu ifade ederek, "arkamda dev gibi bir ekip var filmde emeği geçen herkese ve tüm sponsorlara çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından sponsorlara plaket taktiminde bulunuldu ve filmin gösterimine geçildi.(MHA)